Турчин поставил задачу достроить школу в Столбцах к 1 сентября

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня во время посещения Столбцов поставил задачу достроить возводимое в городе учреждение общего образования до 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Последнее учебное учреждение общего образования построили в Столбцах около 40 лет назад. За это время численность населения в городе возросла, поэтому две школы и гимназия на данный момент перегружены: при проектной мощности 1460 человек там обучаются почти 2,6 тыс. ребят. Это стало поводом для строительства в городе новой школы в микрорайоне по улице Мира, которую начали возводить в конце июня прошлого года, а сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин приехал проверить, как продвигается строительство объекта.

"Школа должна принять учеников уже первого сентября, поэтому сегодня я приехал оценить, на каком этапе находится строительство и решить некоторые сопутствующие вопросы, - отметил Александр Турчин. - Финансированием объект обеспечен полностью, так как школа строится в соответствии с распоряжением главы государства, поэтому все сейчас зависит от подрядчика, который заверил, что все будет сделано в оговоренные сроки".

На сегодняшний день на объекте выполнены все черновые работы, начаты чистовые. Цокольная часть готова на 98%, фасады на 30%. Уже приступили к подрядным торгам по закупке оборудования для классов.

Как отметил губернатор, в этом году 1 сентября свои двери для учеников в регионе распахнут три школы, на строительство которых планируется израсходовать около Br100 млн. Большое внимание уделяется и возведению других социально значимых объектов: заканчивается строительство поликлиник в Жодино и начато в Боровлянах, завершается возведение корпуса детской поликлиники в Борисове, в процессе находится бассейн в Старых Дорогах.-0-

Фото Миноблисполкома