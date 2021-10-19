Турчин: при необходимости в Минской области готовы развернуть дополнительный коечный фонд

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области пока нет необходимости увеличивать коечный фонд, но при потребности это будет сделано. Об этом журналистам сегодня сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин после совещания по эпидситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства на совещании во Дворце Независимости в очередной раз подчеркнул, что наша главная задача - лечить людей. В Минской области еще при первой волне коронавирусной инфекции определили план мероприятий, которого придерживаемся до сих пор. Главной задачей было и остается обеспечение населения коечным фондом. На сегодняшний день его развернуто достаточно, при необходимости готовы вводить резервные мощности. Среди основных задач также обеспечение людей кислородом, средствами инициальной защиты и лекарственными препаратами - все это есть, при нужде оперативно закупаем", - сказал Александр Турчин.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Минской области находится на контроле. Если несколькими неделями ранее наблюдался подъем заболеваемости, то в течение последних дней ситуация стабилизируется. "Как показывает статистика, на лечении в большинстве своем находятся люди, которые не были вакцинированы. Привитых в больницах очень мало. Да, вакцинация не защищает от болезни, но она способна в значительной степени предотвращать летальные исходы и тяжелые последствия", - подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день около 25% жителей Минской области привились первой дозой вакцины от COVID-19. Самый высокий процент - в Столбовском, Несвижском, Крупском и Стародорожском районах. Губернатор обратил внимание на то, что активнее вакцинация проходит в тех районах, которые столкнулись с серьезными последствиями коронавирусной инфекции в первую волну.-0-