Турчин принял участие в благоустройстве воинского захоронения в Березинском районе

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время республиканского субботника участвовал в благоустройстве памятника погибшим бойцам Красной армии в деревне Мирославка Березинского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

В наведении порядка на рабочих местах, в парках и скверах, объектах исторической ценности в Минской области приняли участие около 300 тыс. человек, в том числе руководители органов исполнительной власти. Так, губернатор вместе с сотрудниками Миноблисполкома отправился в деревню Мирославка Березинского района, чтобы поучаствовать в благоустройстве памятника 13 советским бойцам, которые приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков в первые недели войны.

"В нынешнем году исполняется 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны. Она унесла миллионы жизней, оставила после себя сотни тысяч братских могил храбрых защитников, на которые благодарные потомки с низким поклоном приходят до сих пор. И наша задача - ухаживать за этими воинскими захоронениями, заботиться о ветеранах, чтобы хранить память о героях, которые предоставили нам возможность жить. Как говорит наш Президент, пока мы помним о событиях Великой Отечественной войны, все у нас должно быть хорошо, потому что мы умеем ценить, уважать и заботиться о тех, кто сделал для нас что-то хорошее, а это - важные человеческие качества", - сказал Александр Турчин.

Во время благоустройства памятник отштукатурили, армировали, укрепили, обустроили рядом с захоронением цветник, покрасили ограду, очистили прилегающую территорию от сухих листьев и веток. "Когда памятник подсохнет, молодежный актив БРСМ в торжественной обстановке возложит здесь цветы", - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома Галина Соколовская.

Бои через переправу реки Березина у деревень Бродец и Якшицы активно проходили 3 июля 1941 года. Ночью один из командиров отступающего корпуса отдал приказ 15 красноармейцам 20-го мехкорпуса занять оборону на левом берегу реки возле деревни Мирославка. Во время десантной операции немецкие войска переправились на надувных лодках через Березину, и 13 бойцов Красной армии, которые защищали местность, пали в бою. Местные жители похоронили солдат на месте их смерти. В начале 1970-х годов на могиле появилась бетонная труба со звездочкой, была установлена металлическая оградка, которая не соответствовала размерам захоронения. Спустя многие годы место с трудом можно было отыскать в лесу. Тогда местные жители обратились к Президенту с просьбой помочь в благоустройстве воинского захоронения. В 2015 году памятник и близлежащую территорию привели в надлежащее состояние, на месте обновили ограду и установили табличку с надписью: "Здесь покоятся красноармейцы, погибшие в 1941 году".-0-

Фото minsk-region.gov.by