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23 июля 2021, 14:07

Турчин: современные технологии помогают собирать хороший урожай даже при сложных погодных условиях

Александр Турчин
Александр Турчин
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные технологии помогают во время уборочной кампании собирать хороший урожай даже при сложных погодных условиях. Такое мнение высказал журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин по итогам совещания у главы государства по вопросам организации уборочной кампании 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор констатировал, что современная уборочная кампания - это технологичный процесс. "В сельское хозяйство, в технику, зерносушильные комплексы вложено достаточно средств для того, чтобы мы уборочную кампанию проводили качественно и в нормативные сроки", - подчеркнул он.

По его словам, в Минской области все подготовлено для своевременной уборки урожая с полей. "Плюс мы строим 28 зерносушильных комплексов, закупим в этом году 40 современных комбайнов "Гомсельмаша", - отметил руководитель региона.

Что касается прогнозов на урожай, то Александр Турчин считает возможным, несмотря на сложные погодные условия, как минимум сохранить показатели прошлого года. "Если работаешь технологично, любые погодные условия должны оказывать минимальное влияние на получаемый урожай. Жара внесла свои коррективы, но в целом мы со сдержанным оптимизмом смотрим на результаты, которые получит Минская область в этом году, - сказал он. - Приблизительно на уровне прошлого года показатели сохраним".-0-

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