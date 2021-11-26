Турчин: ставим задачу за 5 лет заменить в Минской области старые фермы на современные комплексы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня проинспектировал ход строительства молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов основного стада сельскохозяйственного комплекса "Логойский" филиала РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" в деревне Липки. Этот объект - один из примеров проводимой в регионе работы по переходу от устаревшего привязного содержания скота к современным комплексам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

"По моему глубокому убеждению, добиваться хороших результатов, в том числе финансовых, в молочном животноводстве без адекватных условий для содержания скота невозможно. Когда ферме 40 лет, как бы мы ни хотели, есть проблемы и с падежом скота, и с условиями его содержания. И, как следствие, - с финансовым результатом. Поэтому мы и ставим себе задачу за пять лет ликвидировать фермы, где скот находится на привязном содержании, а строить только современные помещения, где будет комфортно трудиться людям, где в нормальных условиях будет стоять скот. И мы будем добиваться нужных нам результатов. Поэтому такие проекты (как строительство МТФ "Липки" - Прим. БЕЛТА) надо только приветствовать. И таких людей, которые любят работать на земле", - подчеркнул Александр Турчин.

Он добавил, что бытующее мнение о том, что когда убыточные хозяйства отдаются крупным промышленным предприятиям, это становится обузой, может быть справедливым. Но в данном случае принципиально другой подход и модель. "Где-то на начальном этапе есть помощь, но это помощь компетенциями и технологиями. Есть люди, которые разбираются в сельском хозяйстве, которые привносят в предприятие новые технологии, - и оно начинает нормально работать, генерировать прибыль", - отметил Александр Турчин. Положительно это и для ближайших населенных пунктов, где бизнес помогает с благоустройством.

Возведение МТФ в Липках позволит расширить мощности СК "Логойский" по производству молока через создание высокотехнологичного животноводческого подразделения. Планируется выйти на производство 11 тыс. т молока в год (по 11 т от каждой коровы). А также организовать реализацию на доращивание сторонним организациям бычков в весовой категории до 100 кг. Годовое поголовье телят, которых ожидается получить на новой ферме, составит 1230 голов: поровну бычков и телочек.

В конечном итоге проект должен привести еще и к повышению качества производимого продукта - более высокой сортности молока, жира, белка. А также сократить расходы энергетических ресурсов, оптимизировать численность рабочих кадров за счет автоматизации производственных процессов и концентрации производства в одном месте (новая ферма строится примерно в 500 м от действующей МТФ "Слобода"). То есть повысится производительность труда и зарплата 11 работников, которые будут обслуживать уже два производства.

Проектировщиком выступает ОАО "Белгипроагропищепром". Финансируется строительство за счет собственных средств предприятия и кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Стоимость работ по договору без учета расходов на оборудование составляет более Br32,4 млн. Срок окупаемости проекта с момента выхода на максимальную производственную мощность по расчетам достигает 12,6 лет.

Работы на объекте стартовали 23 августа текущего года и должны по нормативным срокам завершиться 21 апреля 2023 года. Возведением занимается ООО "БМСУ-4". Планируется построить два коровника беспривязного содержания на 480 голов каждый; доильно-молочный блок из одной установки на 40 мест с быстрым выходом; коровник на 250 сухостойных коров с родильным отделением и доильным блоком; профилакторий для телят на 250 скотомест; телятник на 200 скотомест.

Для комплектования новой МТФ коровами основного стада в Липки переведут часть дойного поголовья с МТФ "Камено" и "Слобода" - всего 662 головы. Остальных (до 1 тыс.) привезут уже в 2023-2024 годах с МТФ в деревне Заозерье.

Крупный рогатый скот будет обеспечиваться кормами собственного производства (травяные, сенаж, сено и зерно на комбикорм), а также купленными у поставщиков. Для дополнительного производства силоса и сенажа необходимо привлечь порядка 190 га пастбищ. В 2021 году перезаложено уже 150 га. Как отметил Александр Турчин, есть еще один плюс проекта - выполняется поручение Президента по мелиорации. В следующем году 400 га заброшенных земель введется в сельхозоборот филиала, на них будут выращиваться корма для этого комплекса.

В целом, по результатам работы за 10 месяцев этого года сельскохозяйственный филиал сработал с прибылью от реализации продукции в размере Br1429 тыс. Рентабельность продаж составила плюс 7,5%.-0-