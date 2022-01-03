Турчин: в Минской области уделят внимание созданию новых предприятий и рабочих мест

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году в Минской области уделят больше внимания экономике, созданию новых предприятий и рабочих мест в районах. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Финансовые результаты по итогам 10 месяцев позволяют нам сказать, что экономика сработала эффективно. Прибыль сельского хозяйства в 2021 году увеличилась в два раза по сравнению с 2020 годом. Хорошо сработала промышленность, позитивные показатели внешнеэкономической деятельности. Чуть не дотянуло растениеводство. Но интересная закономерность: при снижении валовых показателей рост объемов выручки и чистой прибыли, в том числе прибыли от текущей деятельности, существенно выше, чем в 2020 году. Вместе с тем не все получилось, что хотелось. Не дотянули до того уровня инвестиций, который планировали. На это есть как субъективные, так и объективные причины. Принимая бюджет и прогноз социально-экономического развития, поставили себе задачу в текущем году больше внимания уделить экономике и созданию новых предприятий и рабочих мест. Вернемся в практике, которая была в 2012-2013 годах, когда мы ежеквартально подводили итоги райисполкомов в этом направлении. Неважно, была создана небольшая парикмахерская или кафе, производственное предприятие - для небольших регионов такие объекты имеют существенное значение", - сказал Александр Турчин.

Губернатор также отметил, что в столичном регионе реализуют несколько серьезных инвестиционных проектов. Среди них - строительство большого комплекса по производству мяса индейки в Копыльском районе, увеличивают производство мяса птицы в Крупском районе, а в Жодино на месте "цеха смерти" российские партнеры планируют строительство нового предприятия - его первую часть собираются запустить в следующем году.

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