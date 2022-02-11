Турчин: в Минском районе продолжат улучшать жилищные условия, в том числе для молодых специалистов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе продолжат улучшать жилищные условия, в том числе и для молодых специалистов. Об этом заявил сегодня председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин во время официального открытия общежития для молодых специалистов в сфере образования и медицинских работников Минского района в агрогородке Ратомка, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Турчина, жилищный вопрос для каждого человека один из ключевых в его жизни, а для Минского района это актуально вдвойне.

"Не самые высокие зарплаты у педагогов и очень дорогое съемное жилье. Мы сейчас общались с молодыми специалистами, и они рассказали, что в месяц получают не больше Br1000. Сегодня за съем жилья уходит около Br300, плюс коммунальные услуги - фактически 40-50% заработной платы на эти цели. Место в этом общежитии обойдется порядка Br70. Разница ощутима. Главное, что мы закрепляем ребят, которые приехали из всех регионов страны. Они рассказали, что планируют здесь остаться. Это первый шаг для молодого специалиста, у которого уже будет свой угол", - сказал Александр Турчин.

Он отметил, что следующим этапом будет арендное жилье. "В текущем году есть поручение Президента. В Боровлянах начнем строить арендное жилье для медиков. Кроме того, у нас более тысячи педагогов, которые стоят на очереди в Минском районе. Помимо арендного жилья мы будем строить жилье для нуждающихся, в том числе и в Заславле. Безусловно, будем выделять квоты для людей, работающих в социальной сфере - педагоги, медики, работники культуры и социального обслуживания. В принципе, за небольшие деньги мы сделали вот такой качественный ремонт. Такая работа проходит во всех регионах нашей области", - подчеркнул председатель Минского областного исполнительного комитета.

"В этом населенном пункте с торговым обслуживанием все в порядке. Хорошо развита инфраструктура: есть автобусное сообщение, маршрутки, железнодорожный транспорт. Буквально в марте-апреле наш "Облавтотранс" приобретает 18 больших автобусов МАЗ, чтобы обеспечивать транспортное сообщение между Минским районом и столицей", - рассказал Александр Турчин.

Начальник управления по образованию Минского районного исполнительного комитета Людмила Лукша рассказала, что сегодня в Минском районе работает более 6 тыс. специалистов системы образования. "Вместе с семьями на улучшение жилищных условий стоят в очереди около 1000 человек. И общежитие, которое открылось в Ратомке, для нас настоящий кладезь, ведь мы поможем обустроиться людям, работающим в Заславле, Ратомке, Ждановичах, Хатежино. На сегодня 26 семей уже готовы переехать сюда. Здесь пустовало здание более четырех лет, и решением председателя Минского районного исполнительного комитета Владимира Юргевича находились средства, чтобы превратить обветшавшее здание в такую красоту", - обратила внимание она.

После торжественного вручения ключей новоселам и перерезания символической красной ленты для гостей провели небольшую экскурсию по общежитию. Александр Турчин лично пообщался с новыми жильцами, которые рассказали ему о своей работе и впечатлениях от жилья.

К ремонту общежития в Ратомке приступили в декабре 2019 года. Заказчиком выступило УКС Минского района, а генеральным подрядчиком - "Вирспецстрой". Двухэтажное здание вмещает 34 комнаты, которые рассчитаны на проживание 78 человек. Сюда вскоре заедут молодые специалисты, многодетные и молодые семьи. Здесь для новоселов созданы все комфортные условия для проживания, которые соответствуют современным тенденциям: кухня с хорошим технологическим оснащением, постирочная, санитарные комнаты, душевые и кладовые.

Татьяна Нинард - молодой преподаватель. Она работает в Заславской средней школе №1 и уже имеет классное руководство. Девушка закончила Барановичский государственный университет и является учителем трудового обучения, искусства. Специалист рассказала, что до получения комнаты в общежитии снимала квартиру, но в финансовом плане это было достаточно накладно.

"Мне предоставили возможность здесь жить, и я очень благодарна, потому что это прекрасная возможность реализовать свои планы и желания. Теперь буду пытаться откладывать свою зарплату, ведь раньше на съем жилья в Заславле уходило достаточно много денег. А еще удобно, что в Ратомке ходит общественный транспорт, и проблем добираться до школы не возникнет", - рассказала девушка.

Комната, в которой живет Татьяна, рассчитана на двоих. Здесь есть кровати, шкафы, тумбочки и стол. На этаже находится общая кухня, туалет, ванная.

В соседней комнате будет жить Андрей Савич - учитель истории и обществоведения Заславской средней школы №2 им. М.К.Путейко. Парень доволен получением комнаты и отмечает, что в Ратомке достаточно развита инфраструктура. К слову, дорога на работу в Заславль займет около получаса.

"Закончил Белорусский государственный университет и после распределения оказался здесь. Рад, что открывается общежитие. В Заславле за оплату комнаты уходит $80 и еще плюс коммуналка. Условия комфортабельные. Видно, что общежитие сразу после ремонта. Буду тихонечко располагаться, довозить свои вещи. Может, картины повешу", - сказал Андрей Савич.-0-

Фото Миноблисполкома