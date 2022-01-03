Турчин: в условиях санкций предприятия Минской области не останавливают работу

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минской области не останавливают свою работу в условиях санкций, чтобы люди на себе не почувствовали их влияния. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ключевая задача каждого руководителя - минимизировать негативное влияние санкций. Говорить о том, что они не оказывают воздействия, - не совсем правильно, потому что создаются определенные трудности, которые надо преодолевать. Но на текущем этапе предприятия способны работать в этих условиях. Приходится прикладывать максимум усилий, искать нестандартные ходы, чтобы они не останавливались и люди не чувствовали на себе влияния санкций", - сказал Александр Турчин.

Он также отметил, что не понимает граждан, особенно белорусов, которые призывают к санкциям. По его словам, по большей части они сказываются на людях, которые работают на местах и для которых заработные платы на предприятиях, которые попали под санкции, - единственный источник дохода, возможность кормить свои семьи. "Пусть это будет на совести этих людей, но сложно сказать, есть ли у них вообще совесть", - подчеркнул губернатор.

Председатель Миноблисполкома также отметил, что не видит больших проблем на рынке из-за контрсанкций со стороны Беларуси. "Есть те позиции, по которым не вижу проблем - это молочная и мясная продукция. Те группы товаров, которые мы не производим или делаем это в незначительных количествах - думаю, мы достаточно быстро сможем их заместить. С другой стороны, понимаем, что экзотические фрукты вряд ли сможем выращивать в наших условиях, но достаточно других стран, где они производятся и с которыми у нас выстроены дружеские отношения", - отметил он.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко принимал с докладом председателя Миноблисполкома Александра Турчина.-0-