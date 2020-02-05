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05 февраля 2020, 14:30

Турчин видит необходимость скорректировать законодательство о садовых товариществах

Александр Турчин
Александр Турчин
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5 февраля, Червень /Корр. БЕЛТА/. Имущественные тяжбы и земельные проблемы стали основными вопросами, с которыми к председателю Миноблисполкома Александру Турчину во время личного приема граждан в Червене обратились жители региона. Разбираясь в вопросе регистрации земельного участка в садовом товариществе, губернатор увидел на примере необходимость корректировки законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Самые большие затруднения вызвал вопрос о регистрации земельного участка садоводческого товарищества "Игуменское". Заявители с 2008 года пытаются оформить необходимую документацию. Но для этого нужно, чтобы половина членов была согласна с изменением границ товарищества. Только провести собрание люди не могут: они хотят состоять в товариществе, но большинство не видит необходимости в принятии решений и уплате взносов. Председатель товарищества отказывается от своих полномочий. Обратившиеся просят урегулировать противоречия при помощи местных властей, но у тех нет на это полномочий. В райисполкоме заверили, что помогут собрать нужное число членов товарищества и провести собрание. Если это не удастся, придется попробовать повторно. Губернатор дал срок до 1 июля постараться решить проблему внутри товарищества, но при содействии местных властей. "Всегда таких вопросов в садовых товариществах много, но решение зачастую - тупик. Это всеобщая проблема. Начать нужно с малого, а потом стоит подумать о законодательных подвижках и выступить с инициативой", - отметил Александр Турчин.

Женщина из деревни Островы проживает долгие годы в общежитии, находящемся в хозяйственном ведении ОАО "Червенский агросервис". Более пяти лет назад у гражданки возникло желание приватизировать жилье, но пока совершить это не удается. По словам обратившейся, сделать это невозможно, поскольку упущено время. С 2016 года собирается пакет документов для того, чтобы общежитие стало жилым домом. Если его отдадут в собственность ЖКХ, квартиры станут арендными, выкупить их будет нельзя. Если дом будет передан из собственности Минской области в коммунальную собственность Червенского района и пользователем назначат райагросервис, то его сотрудники смогут выкупить квартиры на основании указа №253. Александр Турчин распорядился взять вопрос на особый контроль. Выполнение процедур, позволяющих жильцам общежития стать собственниками помещений, может затянуться примерно на шесть месяцев. Губернатор резко высказался по поводу "вопросов, решение которых тянется годами, а страдают люди". Местные власти должны искать алгоритмы, помогающие гражданам решить проблемы, не превращая их в бумажную волокиту.

Пришлось разбираться на приеме и в давних конфликтах соседей, которые привели к судебным разбирательствам по поводу незаконных построек на участках. Владелица частного дома деревни Уборки Червенского района недовольна тем, что рядом появился высокий жилой дом, от которого тень падает на ее участок. Хозяева новой постройки не появляются в ней несколько лет, там собираются компании, на земле беспорядок. По словам заявительницы, дом построили на расстоянии ближе трех метров от границы земельных участков, нарушив постановление Совета Министров о реконструкции домов. Пришлось дойти до Верховного суда, который принял решение не в пользу истицы. Председатель Миноблисполкома видит одно решение - передать материалы в прокуратуру. А проблему беспорядка на бесхозном участке поможет устранить процедура его изъятия у собственников. Ее уже запустили, поэтому в перспективе у заявительницы могут появиться новые соседи.

Схожая проблема и у супругов из городского поселка Смиловичи. Они также пока не могут найти общий язык со своими соседями. Камнем преткновения стал сарай - самовольная постройка на самовольно занятом участке. В 2002 году супруги решили реставрировать хозпостройку, которая по площади увеличилась ровно в два раза. Свои действия они решили узаконить: заплатили штраф, стали оформлять необходимую техническую документацию. Но получили отказ: сарай должен быть уменьшен до прежних размеров. Губернатор распорядился выплатить компенсацию всех средств, затраченных супругами на оформление документации, которая оказалась неактуальной.-0-

Фото "Минская волна"

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