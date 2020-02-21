21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин видит потенциал в развитии частного сектора экономики Солигорского района Минской области. Об этом он заявил сегодня на торжественной церемонии подведения итогов социально-экономического развития этого района за 2019 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Солигорская земля и ее люди по праву являются гордостью не только Минской области, но и страны в целом. Вы - один из центров экономического развития всего нашего государства. Результаты работы "Белкалия", как и в прежние годы, впечатляют. Есть повод для гордости и у ваших аграриев. Важно и то, что в районе активно развиваются фермерские хозяйства. Да и в целом частную инициативу жителей Солигорщины можно с уверенностью назвать одной из точек экономического роста. Регион хорошо себя зарекомендовал в деле привлечения инвестиций, создании новых рабочих мест. А значит, что еще больше наших граждан смогли повысить уровень своих доходов и улучшить качество жизни", - отметил Александр Турчин.

При этом, подчеркнул он, район еще не исчерпал весь свой потенциал. "Нам вместе необходимо формировать конкурентный портфель инвестиционных проектов, улучшать деловой климат, укреплять сферу предпринимательства. Это принципиально важно еще и потому, что каждый пятый житель вашего района - это молодые белорусы, которые переполнены энергией, идеями и желанием работать на родной земле. Вместе мы должны помочь им найти свое место в жизни", - считает губернатор.

Правда, подведение итогов работы - это не столько про выполнение показателей, сколько про благодарность и признательность за труд каждого жителя района и города. "Это не просто слова: именно люди являются главным богатством любого государства. Их потенциал и возможности во многом определяют успешность страны, ее международное положение и авторитет", - заключил Александр Турчин.

Праздник прошел сегодня во Дворце культуры. На первом этаже здания презентовали фотовыставку "Человек труда Солигорщины", на втором этаже организовали дегустацию продукции организаций и предприятий района.

На сцене выступили заслуженный любительский коллектив Беларуси ансамбль танца "Сузор'е" и образцовый ансамбль танца "Зорачкi", а также любительские коллективы района, воспитанники местной музыкальной школы искусств и детской школы искусств.-0-

Фото "Минская правда"