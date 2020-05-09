Турчин возложил цветы на Кургане Славы

9 мая, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин возложил цветы к мемориальному комплексу "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это место святое не только для жителей Минщины, но и для всей Беларуси. А для Минской области - традиция праздновать День Победы возле Кургана Славы. Традиции ни в коем случае нарушать нельзя. Сегодня даже погода способствует тому, чтобы мы приехали сюда и отдали дань уважения погибшим в годы той страшной войны", - сказал Александр Турчин.

Он отметил, что в области в преддверии праздника состоялось несколько событий. "В Острошицком Городке заложили сквер, который будет напоминанием о том, что на войне погиб каждый третий житель страны. Символично и открытие новых детских дошкольных учреждений (детского сада в Боровлянах. - Прим. БЕЛТА). Это говорит о том, что жизнь продолжается. Отдавая дань памяти павшим, надо смотреть вперед и думать, как мы будем дальше развиваться. И, конечно же, знаменательным стало открытие пансионата в Острошицком Городке: мы заботимся о людях, которые нуждаются в нашей помощи", - подчеркнул губернатор.

Вместе в Александром Турчиным сегодня на мемориальном комплексе возложили цветы представители Миноблисполкома, другие видные деятели региона.

В их числе председатель Минской областной организации ветеранов Казимир Чарапковский. По его словам, практически всех ветеранов в регионе уже поздравили, сегодня военные и волонтеры зайдут к еще нескольким участникам боевых действий. "По данным на 1 января, в регионе проживали 632 ветерана, сейчас их осталось чуть более 600. Непосредственных участников военных действий около 400 человек. К великому сожалению, самым молодым из них 95 лет, многие уже не могут выходить из дома. Но мы всегда будем помнить и поздравлять каждого из них", - заключил он.-0-

Фото Егора Павлющика