Турчин вручил паспорта 23 учащимся Минской области

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин на торжественном мероприятии в Национальной библиотеке Беларуси вручил паспорта 23 учащимся из всех районов Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на мероприятии собрали наиболее активных и талантливых юношей и девушек региона. Приятно, что они уже сейчас успешно делают шаги в творческом и профессиональном развитии: добиваются первых побед в науке, успешно реализуют общественные и социальные проекты, - рассказал Александр Турчин. - Минская область по праву гордится многими молодыми людьми, подающими большие надежды. Это замечательные специалисты, прекрасные организаторы, талантливые художники и музыканты, покорители спортивных высот, а также те, кто просто внимателен к окружающему миру и людям, уважает историю страны и продолжает традиции своего народа. С такой молодежью старшее поколение может быть спокойно за Беларусь".

Приглашенные на торжественное мероприятие девушки и парни достигли определенных успехов в учебе, продемонстрировали активность и способности в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Среди молодежи, которой паспорта вручал губернатор, - Ксения Грицевич из Копыля. "Я творческий человек, занимаюсь пением. Ездила на международные конкурсы, где занимала призовые места, активно участвовала в жизни города. Мне нравится этим заниматься. Пение приносит удовольствие мне и положительные эмоции другим людям. Наверное, это и стало поводом для приглашения на такое мероприятие, - рассказала Ксения Грицевич. - Впервые присутствую в такой торжественной обстановке. Непривычно, но очень интересно".

Иван Красник из Борисова приглашение получил благодаря знанию информационных и компьютерных технологий, которые успешно применяет на олимпиадах разного уровня. "Много времени уделяю информатике. Изучаю этот предмет на уроках, факультативах и других дополнительных занятиях. Когда занимаешься тем, что нравится, учиться легко и занимать призовые места на олимпиадах тоже, - рассказал школьник. - Рад, что на мои старания обратили внимание и отметили. Это станет для меня дополнительной мотивацией учиться и побеждать".

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. Во время акции юные белорусы получают главный документ из рук представителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных людей страны.-0-