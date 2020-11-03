Турчин вручил почетную грамоту бывшему главе Миноблисполкома

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня посетил бывшего главу столичного региона Петра Пётуха, чтобы поздравить с 70-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Александр Турчин отметил большой вклад юбиляра в социально-экономическое развитие региона, вручил ему почетную грамоту Миноблисполкома и подарок.

Фото Миноблисполкома

Петр Пётух жизненное кредо выбрал еще в юности: не мешать другим советами в том, в чем не разбираешься, ценить каждого человека и постоянно учиться. Свой трудовой путь он начинал мастером на заводе автотракторного оборудования в Борисове, работал в партийных и государственных органах этого города, был заместителем председателя государственного комитета БССР по промышленности и межотраслевым производствам, возглавлял концерн "Белместпром", а также "Белтрансгаз". С его именем связана реализация таких важных проектов, как сдача в эксплуатацию белорусского участка газопровода Ямал-Европа и первой очереди Прибугского подземного хранилища газа, газификация белорусского Полесья.

С 1994 по 1998 год Петр Пётух возглавлял Минскую область. "В Миноблисполком я пришел с должности руководителя отрасли. Время было сложное, - отметил юбиляр. - В магазинах не хватало продуктов, поэтому большое внимание уделяли развитию сельского хозяйства. Увеличивали поголовье скота, надои молока, реконструировали фермы, строили заводы. Не меньше заботились о здравоохранении. Возводили новые больницы и поликлиники. В частности, хирургический комплекс в Борисове, областную детскую больницу и много других важных объектов. С ностальгией и радостью вспоминаю те времена. Мы были молоды и стремились осуществить все свои планы. А моя семья всегда была самым настоящим тылом, поэтому мой трудовой путь - это и их заслуга".

В день юбилея телефон Петра Пётуха не смолкает: звонят бывшие руководители, коллеги и подчиненные. "Значит, жизнь прожита не зря, если люди ценят и помнят", - заключил именинник.-0-