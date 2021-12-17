Турчин вручил подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Молодечненском районе

17 декабря, Молодечненский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин в преддверии новогодних праздников посетил воспитанников детского дома семейного типа в поселке Чисть Молодечненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Стены большого и уютного дома наполнены детским смехом последние десять лет. За это время родители-воспитатели Раиса и Казимир Макей вырастили здесь 29 трудолюбивых мальчиков и девочек. Сегодня в доме семейного типа они воспитывают семерых детей: родную Варвару, а также не менее любимых Леонида, Кристину, Ангелину, Артема, Глеба и Алексея.

Александр Турчин и бизнесмен Павел Топузидис во время встречи побеседовали с родителями и детьми, узнали, чем они живут и что их волнует, а также вручили подарки. В распоряжении семьи появились стирально-сушильная машина, компьютер, акустическая система, микрофон, конструктор "Лего", набор акварельных и акриловых красок.

"В Минской области есть добрая традиция в преддверии зимних праздников приезжать в дома семейного типа и дарить родителям и детям приятные подарки. Мы всегда получаем очень светлые и позитивные эмоции от таких встреч. Очень ценны люди, готовые отдавать свои силы, энергию и заботу детям, которые по разным причинам не могут воспитываться в родных семьях. Они заслуживают огромного уважения. Сегодня мы постарались исполнить все их пожелания. Надеюсь, что эти подарки сделают жизнь родителей и ребят немножко более счастливой и что в будущем она будет именно такой", - сказал губернатор.

Александр Турчин также отметил, что каждый председатель райисполкома Минской области поддерживает эту добрую традицию. В преддверии рождественских и новогодних праздников они тоже посетят дома семейного типа в своих районах.

Во время новогодней акции "Наши дети" руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают подарки.-0-

Фото Миноблисполкома