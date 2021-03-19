Турчин встретился с трудовым коллективом ЗАО "БелАсептика"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изготовление антисептических и дезинфицирующих препаратов, лекарственных средств сейчас особенно актуально, поэтому предприятие должно работать спокойно и безостановочно. Так прокомментировал сложившуюся на ЗАО "БелАсептика" ситуацию председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время его посещения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основой целью посещения предприятия стало желание посмотреть, как оно развивается. Производством антисептических и дезинфицирующих средств здесь занимаются давно. Эта продукция оказалась особенно востребованной в период распространения коронавирусной инфекции. Примечательно, что они занимаются изготовлением продукции как для рядового производителя, так и для медицинских учреждений страны. Радует, что наращиваются объемы поставок на экспорт, - рассказал Александр Турчин. - Второй целью посещения стал корпоративный конфликт между учредителями. Хотелось бы, чтобы предприятие стабильно развивалось, невзирая на возникшие проблемы. Сотрудники и производство пострадать не должны, поэтому во время встречи постараемся разобраться с вопросом".

Во время посещения предприятия председателя Миноблисполкома провели по цехам производства антисептиков, жидких лекарственных средств и настоек, познакомили с производимой продукцией и рассказали о разработках. "Предприятие производит более 200 наименований антисептических и дезинфицирующих препаратов, лекарственных средств, дезинфицирующих, моющих, препаратов для ветеринарии, изделий медицинского назначения - некоторые продукты получили особенную популярность в период распространения коронавирусной инфекции в мире", - рассказал генеральный директор ЗАО "БелАсептика" Владимир Ходаль.

Для того, чтобы обеспечить рынок антисептическими средствами в различных упаковках, антибактериальными салфетками предприятие увеличило мощности в 2,5 раза. Реализация товара в пиковый период распространения коронавирусной инфекции возросла в 3,5 раза. "Старались следить за актуальными течениями, модернизировать продукт. Начали выпускать антисептики с распылителем, которые стали востребованными среди населения. Вместе с этим уделяли внимание производству и других продуктов", - отметил Владимир Ходаль.

Во время визита председателю Миноблисполкома также рассказали о новом участке производства фармацевтических субстанций. "Мощности введенного в эксплуатацию оборудования для переработки эндокринно-ферментного сырья составляют более 84 т сухой желчи в год. Предприятие готово наращивать объемы промышленного выпуска фармацевтических субстанций, но не имеет возможности приобрести сырье в требуемых объемах. Для загрузки производственных мощностей в плановом режиме готовы закупать и перерабатывать в год почти 2 т нативной желчи", - рассказал Владимир Ходаль.

Как отметил Александр Турчин, проблему с изготовлением импортозамещающего продукта постараются решить. Также председатель Миноблисполкома встретился с представителями трудового коллектива предприятия, узнав о том, что их волнует и пообещав разобраться со всеми трудностями, которые возникли на производстве.

За 2020 год на предприятии "БелАсептика" произведено промышленной продукции на сумму Br20,5 млн, что на 28,7% больше, чем в 2019-м. На экспорт поставлено продукции на сумму $1,5 млн, или 137% к предыдущему году. Средняя численность работников предприятия составила 145 человек, а среднемесячная заработная плата - Br1,8 тыс.-0-