Турчин: задача местной власти - создавать новые рабочие места с достойной зарплатой

22 марта, Лельчицы /Корр. БЕЛТА/. Ключевая задача местной власти - создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. На этом акцентировал внимание первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня во время приема граждан в Лельчицком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель Лельчиц поднял тему реорганизации госпредприятий, когда при укрупнении та или иная компания оставляет в районе только филиал. Это, по словам обратившегося, влечет за собой уменьшение числа рабочих мест, снижение уровня доходов. Александр Турчин отметил, что данный вопрос непростой, и важно найти золотую середину, чтобы, с одной стороны, убыточные отделения не оказывали негативного влияния на работу всей организации, а с другой, чтобы люди не оказались незанятыми. Потому ключевая роль здесь отведена местным властям. "Надо искать варианты. Задача власти - это прежде всего рабочие места. Есть ресурс, надо подумать, как его вовлечь в работу. Мы должны постоянно двигаться и создавать места с достойной заработной платой", - сказал первый вице-премьер. По его мнению, например, в Лельчицком районе большие резервы в лесной отрасли.

Развивается в районе предпринимательство: зарегистрировано 387 ИП, в том числе в сельской местности. Как пояснил председатель райисполкома Анатолий Гапоник, за последние три года в сфере бизнеса создано 300 рабочих мест. Александр Турчин предложил на базе Лельчицкого района организовать в качестве пилотного проекта такую меру стимулирования бизнеса, как создание производственных помещений за счет государственных средств и с дальнейшей возможностью сдачи в аренду бизнесу. В таком случает предприниматели не будут нести большие инвестиционные затраты на капитальные вложения и смогут направить средства на другие цели. Предложения будут подготовлены в ближайшее время. Первый вице-премьер также отметил, что сейчас в Оршанском районе реализуется пилотный проект: он предусматривает определенные регуляции - и налоговые, и по ФСЗН, и имущественные, и другие. Если они дадут положительный эффект, их распространят на другие районы.

Затронута на приеме была перспектива строительства железной дороги в районе. Как пояснил Александр Турчин, в этом вопросе есть два важных аспекта. Во-первых, проект требует серьезных финансовых вложений, во-вторых, сегодня не просматривается перспектива его окупаемости, рентабельности. "Безусловно, тема для региона очень важная, она на контроле", - добавил первый вице-премьер.

Руководитель частного предприятия обратился с вопросом о разработке карьера около Глушковичей. По его словам, глушковичский камень уникальный и будет востребован на экспорт. В планах у предпринимателя - делать продукцию из этого камня с максимальной добавленной стоимостью. По словам Александра Турчина, если у человека есть желание работать, то нужно ему помочь, однако важно соблюдать абсолютно все требования, существующие при добыче полезных ископаемых. Также житель района интересовался возможностью использования горных отвалов. Поручение местным властям, Минприроды и Госкомимуществу проработать данный вопрос.

Александр Турчин ознакомился с экономическим положением района, демографической ситуацией, развитием социальной сферы, сельскохозяйственной отрасли, занятостью населения. "В каждом районе есть свои конкурентные преимущества. Лельчицкий район уникален, он богат природными ресурсами. Надо эффективно использовать весь потенциал", - резюмировал Александр Турчин.-0-

Фото Сергея Холодилина