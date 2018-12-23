Турфестиваль, чемпионат интеллектуальных игр ожидают детей на каникулах в Гомельской области

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на зимних каникулах с 24 декабря по 7 января смогут оздоровиться в пришкольных лагерях более 9,5 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Оздоровительные лагеря на базе учреждений образования откроются во всех районах области. Организаторы постараются сделать досуг максимально полезным и интересным. Особое внимание уделят подросткам подучетной категории, а также детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

"В каникулярный период по всей области пройдет межведомственная акция "В Новый год без правонарушений". В ее плане - познавательные экскурсии для школьников, походы в театры, музеи, картинные галереи, на катки, а также другие объекты культуры, спорта", - рассказали в главном управлении. Кроме того, волонтерские отряды учреждений образования посетят приюты, социально-педагогические центры и центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские дома семейного типа, интернаты, дома престарелых, где проведут благотворительные праздники с теплыми поздравлениями.

Интересные программы с культурно-массовыми мероприятиями, новогодними утренниками, играми готовят и учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Например, в Гомельском областном центре технического творчества детей и молодежи на каникулах предложат познакомиться с основами робототехники, программированием Scratch, поэкспериментировать в научно-исследовательской лаборатории "КулибинГрад", попробовать свои силы в квест-игре "Проделки Пиратки", посоревноваться в "Виртуальном бою" и "Борьбе умов". Также центр приглашает на хакатон "Робомороз-2019", во время которого участники смогут смоделировать, разработать электронный новогодний сувенир. Организуют и мини-турнир по русским шашкам "Зимние забавы".

Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи с 3 по 5 января проведет фестиваль туристских видов спорта "Новогодняя снежинка". В программе - спортивное ориентирование, скалолазание, туристско-прикладное многоборье.

Кроме того, с 26 декабря по 4 января ребята из пришкольных лагерей смогут поучаствовать в туристской конкурсной программе "Новогодние заморочки".

Областной эколого-биологический центр детей и молодежи готовит развлекательную программу "Новогодние приключения сказочного леса", зажигательную "Экологическую новогоднюю детскую дискотеку". Проведут здесь и мастер-классы "Ларец новогодних чудес", на которых поделятся секретами изготовления елочных игрушек из различных материалов.

Более 2,5 тыс. мальчиков и девочек побывают в областном Дворце творчества детей и молодежи на представлениях с игровыми программами, хороводами вокруг елки, спектаклями. Для снимков на память организуют фотозоны, а создать яркий образ помогут в мастерской аквагрима "Узоры Дедушки Мороза".

Маленькие умники и умницы смогут посостязаться на открытом чемпионате по интеллектуальным играм "Окно в Европу", который состоится 5 января.

В главном управлении образования подчеркнули, что каникулярные программы насыщенные, в них учтены разноплановые интересы подрастающего поколения. Ребята получат не только добрые эмоции, но и настрой на новую учебную четверть.-0-