Туриндустрия Беловежской пущи будет ориентирована на белорусских туристов

5 февраля Брест /Корр. БЕЛТА/. Туриндустрия Национального парка "Беловежская пуща" будет ориентироваться на белорусских посетителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор парка Александр Бурый.

"Мы развиваемся динамично. Вполне успешно завершили прошлый год. Он показал, что надо больше прикладывать усилий, чтобы развивать туризм именно для белорусов. За 2020-й год пущу посетили около 370 тыс. туристов - практически все наши соотечественники. Иностранцев у нас побывало 18 тыс. человек", - сказал Александр Бурый.

В национальном парке не собираются сбавлять темпы в развитии туристической деятельности, для этого, по словам гендиректора, есть все предпосылки. Так, полученные в прошлом году финансовую выручку и господдержку здесь направили в туриндустрию. В администрации природоохранного комплекса надеются, что это позволит привлечь еще больше туристов, а также предоставить им более качественные услуги.

"Беловежская пуща - серьезный туристический объект. Он обладает высоким потенциалом, основным компонентом которого выступает природный комплекс. Мы считаемся лидерами в стране по посещаемости туристами. Даже прошлый год это показал. Нам есть куда развиваться, будем осваивать новые туристические продукты. В этом году достроим археологический музей под открытым небом - уникальный комплекс, который уже востребован у посетителей", - поделился планами гендиректор.

При этом он отметил важность научного подхода, без которого невозможно сохранить девственный лес в первозданном состоянии. Сейчас здесь разрабатывают план управления национальным парком на ближайшие 10 лет. Работа идет с привлечением общественных организаций, Академии наук. Документ будет отличаться от прежних вариантов большей конкретикой и обязательностью выполнения намеченных мероприятий. Кроме того, он должен быть разработан с учетом требований Комитета Всемирного наследия.

"Наша задача - зарабатывать деньги менее ущербным способом, сохраняя этот природный потенциал, развивая туристическую деятельность", - резюмировал гендиректор.

Александр Бурый в числе 310 делегатов представит Брестскую область на VI Всебелорусском народном собрании.-0-