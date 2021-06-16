Туристическая полоса препятствий и спортивное ориентирование - в Могилеве прошел "Семейный маршрут"

16 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городское состязание по спортивному ориентированию "Семейный маршрут" собрало сегодня в Могилеве более 30 участников разного возраста. Главное условие - соревноваться можно было только семьями, передает корреспондент БЕЛТА.

Участвовали 14 команд из Ленинского и Октябрьского районов города. "В каждой команде обязательно должен быть один или два родителя, а также ребенок. Для нас важно не просто провести спортивный праздник, а во время летних каникул помочь организовать интересный совместный семейный досуг, - отметила второй секретарь горкома БРСМ Евгения Барашкова. - Наш конкурс ориентирован на работающую молодежь и молодые семьи. Возраст участников-родителей - от 28 до 42 лет, детей - 10-12 лет".

Одной из первых свою команду зарегистрировала Жанна Рычихина. "Мы пришли поучаствовать вместе с дочерью Ионой. У нашего папы не получилось, потому пришли вдвоем, - поделилась могилевчанка перед стартом. - Увидели новость, что будет проводиться такая эстафета. Решили попробовать свои силы, мы с дочерью очень далеки от туризма. Вот взяли с собой перчатки, чтобы было удобнее проходить полосу препятствий, очень надеемся, что не застрянем где-нибудь на дереве. Конечно, рассчитываем на победу, но это как выйдет. Но я уверена: заряд бодрости и позитива мы получим точно".

Туристическая тропа разместилась на территории средней школы №23, ее подготовили педагоги Центра туризма и краеведения детей и молодежи "Паруса". Как рассказал директор учреждения дополнительного образования Максим Комаров, испытания для участников организовали несложные. "Мы подготовили для соревнующихся два этапа. Первый - туристическая полоса препятствий. Здесь родителям и их детям нужно пройти маятник, навесную переправу, параллельные перила. После этого участников ждет троллей, а за ним - сломанный мост. По времени эта трасса рассчитана на 5-7 минут. Ее сможет осилить человек, который далек от туризма. В первую очередь мы хотим, чтобы наши гости получили удовольствие от такого необычного отдыха", - отметил Максим Комаров.

Вторым этапом соревнований стало спортивное ориентирование. "После прохождения туристической тропы каждая команда получает карту, где отмечены станции. Радиус - около километра. Мы задействовали как территорию школы, так и близлежащие дворы, - отметил директор центра. - Победителей будут определять по времени: кто меньше всего времени затратил на два этапа, та команда и победила".

Как отметила Евгения Барашкова, в таком формате спортивный праздник в Могилеве проходил впервые. "Однако мы увидели, что всем участникам очень понравилось. Удовольствие получили как дети, так и их родители. Потому мы приложим максимум усилий, чтобы "Семейный маршрут" стал ежегодным спортивным городским мероприятием", - отметила второй секретарь горкома БРСМ.-0-