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06 февраля 2020, 21:10

Туристические маршруты и развитие местных инициатив - в агрогородке Горы прошел инвестфорум

Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Горы /Корр. БЕЛТА/. Развитию туристических маршрутов, благоустройству агрогородка Горы Краснопольского района и его окрестностей было уделено особое внимание во время инвестиционного форума, который прошел сегодня в населенном пункте. Свои варианты развития этой территории продемонстрировали не только инициативные жители агрогородка, но и представители соседних деревень, Славгородского и Чериковского районов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестиционный форум, где презентуют инициативы для одной деревенской территории, - новый формат работы для нас, - рассказал директор Международного фонда развития сельских территорий Сергей Тарасюк. - Мы собирали форумы для одного или сразу нескольких районов, разрабатывали планы по их развитию. А сейчас решили поработать с одной определенной территорией, в данном случае это агрогородок Горы и его окрестности. Мы хотим, чтобы люди поделились с односельчанами своими планами и идеями. Дух деревни - он особенный. Потому что то, что может казаться выгодным и перспективным для инвесторов, не приживется, если жители деревни выступят против. И это наша первая попытка на локальном уровне показать людям, что хорошие идеи могут найти поддержку".

Одной из основных тем форума стало развитие туристических маршрутов не только в Горах, но и во всем Краснопольском районе. На территории агрогородка уже реализуются несколько инициатив, с которыми выступали жители, - это сыроварение, овощеводство, декоративно-прикладное искусство. Как отметила председатель Краснопольского районного Совета депутатов Анжела Гоман, наличие устойчивого туризма будет способствовать улучшению жизни района и благосостояния его жителей.

"Здесь уже реализуются несколько успешных проектов. Наши жители занимаются сыроварением и овощеводством, успешно продают свою продукцию. Кроме этого, есть несколько социальных инициатив, одной из которых стало обеспечение медицинского персонала электровелосипедами. Был создан "Сад надежды", благоустроена территория как в поселке, так и в округе. Большая работа запланирована и на текущий год, особенно в сфере туризма - развитие агроусадеб, разработка веломаршрутов, создание музея под открытым небом. В планах появление экспериментальной пасеки и развитие нашего водохранилища для рыболовного отдыха. Со всем этим к нам пришли сегодня активные жители района. Отличным дополнением к этим идеям станет разработка гастротуров. Мы хотим быть привлекательными для туристов ", - пояснила Анжела Гоман.

Возможности агрогородка и близлежащих поселков в сфере гастротуризма были представлены на дегустации. Сыры и творог домашнего производства, варенье из ягод и тыквы, сало и мясные продукты, мед и хлеб из печи - все это производят жители в домашних условиях. Ольга Мешкова - одна из горских сыроваров. В жизни она многодетная мама. Несколько лет назад семья Ольги победила в конкурсе "Старт Восток" - так у них появилась большая теплица и новые знания в сфере овощеводства. А вот приготовление сыра для нее скорее хобби, но, может быть, оно тоже перерастет в небольшой бизнес.

"Два года назад мы победили в конкурсе "Старт Восток". Нам установили теплицу размером 8х30 м, помогли в закупке семян, - поделилась Ольга. - Мы ездили обучаться в Кличев и Брагин. За прошлый год, уже без помощи, собрали и реализовали около 250 кг помидоров и около 300 кг огурцов. Продавала соседям и знакомым, что-то удалось реализовать через интернет. Получилось выручить почти Br800. Кроме этого, выращиваем картошку, перец, баклажаны, даже высаживаем в теплицу немного дынь и арбузов".

Ольга Мешкова уверена, что в деревне без подсобного хозяйства сложно жить. Так, у семьи на подворье разместились поросята, куры, утки, кони и корова. А раз есть молоко - можно и сыр варить. "Рецепт достался от бабушки, наверное. Свежее молоко, немного уксуса (у нас сложно достать специальную закваску, но в городе ее можно найти без проблем), немного сливочного масла и желток, чтобы сыр был красивого цвета. Обычно из 3 л молока получается где-то 500 г сыра. И готовится быстро. Зимой, пока не сезон для огорода, варим сыр. Но скорее не для продажи, а для себя. Хотя иногда что-то и продаем: на небольших ярмарках или знакомым", - рассказала она.

Всего в Горах живут пять сыроваров. Ольга поделилась, что все они общаются между собой, делятся рецептами и маленькими хитростями.

"В нашем агрогородке очень хорошие и инициативные люди. Если ты берешься за новое дело, всегда помогут, подскажут и с радостью поделятся опытом. Была возможность переехать в город, но мы с семьей не можем без деревни. Здесь совсем другой воздух, другая жизнь. И если не сидеть сложа руки, а развиваться и учиться чему-то новому, ты не только для себя будешь что-то делать, но и на благо своей малой родины", - отметила женщина.

"Мы хотим создать для жителей сельских территорий достойные условия для жизни и возможность реализовать свой потенциал на местах, не переезжая в города побольше, - добавила Анжела Гоман. - Успешное сотрудничество с другими регионами, ярмарки инициатив, поддержка местных проектов - это объединяет жителей не только агрогородка Горы и Краснопольского района, но и всего юго-восточного региона Могилевской области. При поддержке Европейского союза и Международного фонда развития сельских территорий мы многое воплотили в жизнь. Наши жители видят положительный результат, у них появляется желание расти и развиваться".-0-

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