Туристический информационный и рекреационный центр появился в Воложине

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие филиала "Туристический информационный и рекреационный центр" для людей с инвалидностью на базе Воложинского территориального центра социального обслуживания населения состоится 17 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Объект создан по проекту международной технической помощи "Воложин без барьеров: усиление возможностей для предоставления социальных и рекреационных услуг для людей с инвалидностью". Он реализован Воложинским райисполкомом совместно с Белорусским обществом инвалидов, БОО "Отдых в деревне" и местным фондом содействия развитию международного диалога и сотрудничества "Интеракция".

Таким образом в Воложинском районе созданы условия для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями. Они могут прогуляться по безбарьерной экологической тропе, посетить исторические места и памятники архитектуры, а также воспользоваться услугами агроусадеб. Путешествие может быть распланировано на два-три дня. А вся информация об объектах безбарьерной среды в районе, туристических продуктах и услугах будет распространяться через созданный центр.

Кроме информационной поддержки, здесь для людей с инвалидностью, пожилых людей и сопровождающих их лиц, а также семей с детьми предусмотрена возможность временного проживания - на 20 мест. Также имеется конферец-зал со специальным оборудованием для проведения совещаний, конференций, тренингов, презентаций, где все адаптировано для людей с инвалидностью.

Кроме того, в филиале организован прокат туристического и спортивного инвентаря (палатки, спальные мешки, коврики, в будущем - велосипеды). Планируется сотрудничество с турагентствами и участие в туристических выставках.

Особого внимания заслуживает инклюзивная экологическая тропа на берегу реки Ислочь в заказнике "Налибокский", которая была открыта в июне 2018 года. Тропа протяженностью 1,2 км имеет форму знака бесконечности. Это единственный в Беларуси объект такого рода. Он предназначен для посещения людьми с инвалидностью, мамами с колясками, пожилыми гражданами. Тропа имеет экологическое удобное покрытие, вдоль маршрута расположены 3 беседки, 7 скамеек, 3 адаптированных биотуалета. На 9 информационных щитах есть много интересного о флоре и фауне Налибокской пущи и реки Ислочь с тактильными картами. Информация дублирована шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых. Вдоль тропы установлены указатели направления движения.

По вышеназванному проекту 5 агроусадеб района получили гранты с целью адаптации услуг для людей с инвалидностью.-0-