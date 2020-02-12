Туристический комплекс над Днепром планируют построить в Могилеве

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Туристический комплекс на берегу Днепра планируют построить в Могилеве. Проект представил начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома Владимир Скачек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущий комплекс будет построен в парке Подниколье. Он разместится на берегу Днепра, а терраса будет расположена прямо над водой. Здание будет трехэтажным, что позволит распределить потоки гостей", - рассказал Владимир Скачек.

Площадь будущей застройки составит 1555 кв.м, площадь террасы - 1850 кв.м. На первом этаже комплекса будет ресторан, три банкетных зала разных размеров, кухня и крытая зона разгрузки. На втором этаже разместятся гостиничные номера двух классов: стандарт и люкс. Третий этаж будет административным.

"В проект входит не только создание самого туристического комплекса, но и благоустройство территорий. Парк Подниколье сейчас - одно из самых популярных мест в городе как у могилевчан, так и у наших гостей. Появление нового и необычного здания станет одним из этапов развития могилевского парка и сделает его еще более привлекательным", - отметил Владимир Скачек.

На данный момент управление архитектуры и градостроительства с инвестором готовят необходимый пакет документов для реализации проекта. Приступить к работам планируют уже в этом году.-0-

Фото Управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома