Туристический потенциал Брестской области представят на выставке в Польше

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристический потенциал Брестской области будет представлен на выставке World travel show-2019, которая пройдет 18-20 октября в пригороде столицы Польши, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.

В состав делегации региона войдут представители профильного ведомства облисполкома, национального парка "Беловежская пуща", санаториев "Надзея", "Ружанский", "Берестье", "Чабарок" и "Буг", около десяти турфирм, отеля "Эрмитаж", агротуристического кластера "Муховэцька кумора". Свои услуги брестчане представят на совместном стенде с Гродненской областью.

"Акцент будет сделан на презентацию новых возможностей посещения безвизовой территории "Брест - Гродно". Также представим посетителям новые комплексные пакеты, включающие оздоровительный, ностальгический, гастрономический, познавательный туризм в Брестской области. Планируются переговоры с городом Людзь, Люблинским и Подляским воеводствами по реализации совместных проектов по программам ЕС в сфере туризма и гостеприимства", - рассказал Денис Никитюк.

В целом в туристическое межсезонье (в октябре-апреле) представители Брестской области намерены поучаствовать более чем в десяти специализированных выставках, которые пройдут в Польше, странах Балтии, Украине, России, Центральной Азии. В частности, на ноябрь запланировано посещение крупной выставки в Варшаве, на январь - в Вильнюсе, на март - в Москве.

Брестскую область с начала этого года посетили более 200 тыс. туристов, в том числе возможностью безвизового посещения воспользовались свыше 25 тыс. граждан 66 стран. Большинство иностранных гостей прибыли из Польши, Германии, Латвии, Литвы и Нидерландов. В среднем туристы останавливаются в регионе на три дня и более.-0-