Туристический потенциал малой родины представят на форуме "Брест-2019"

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристический потенциал малой родины представят районы на IV Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест-2019", который пройдет 11-12 апреля в легкоатлетическом манеже областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Участники мероприятия смогут наладить диалог по вопросам инвестирования, установления и укрепления долгосрочного сотрудничества в сфере производства, торговли и услуг между белорусскими и зарубежными предприятиями, представителями бизнеса и государственных структур. На форуме будет презентован экономический потенциал Брестской области, наиболее привлекательные инвестиционные проекты, более 20 из них - в туризме. В частности, бизнесменам предлагают вложить капитал в реконструкцию бывшего дворца Радзивиллов в Барановичском районе, восстановление родовой усадьбы Наполеона Орды в Ивановском районе, создание SPA-центра в "Брестагроздравнице".

Каждый район области покажет туристические возможности своей малой родины, акцент сделают на новинках. Посетителям презентуют Пинск как культурную столицу Беларуси в 2019 году, международный фестиваль кулинарный "Мотальскія прысмакі". Пружанский район представит гастрономический тур, Малоритский - маршрут по святым местам, Барановичский - путешествие по родному краю Адама Мицкевича. Представители Березовского района расскажут об экологическом туризме, гордостью Ивацевичского являются его охотничьи угодья. Каменецкий и Столинский районы обещают удивить гостей своими водными маршрутами.

"Видим ощутимый рост туристического спроса. В прошлом году он увеличился на 15% по сравнению с 2017-м. Брестскую область стали чаще посещать граждане Польши, Германии, Литвы, Швеции, Хорватии, Чехии, Великобритании, Латвии, Италии. Значительную роль сыграл безвизовый режим. Поэтому на форуме будут показаны новые возможности безвизовой зоны", - подчеркнул Денис Никитюк. С начала года туристско-рекреационную зону "Брест" посетили более 4 тыс. безвизовых туристов из 37 стран. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го их число увеличилось в три раза.

Заведующий сектором туризма добавил, что приглашения для участия в форуме деловых контактов отправлены во многие страны, в первую очередь основным партнерам, с которыми видны перспективы более тесного сотрудничества.-0-