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23 июля 2020, 12:50

Туристический веб-марафон свяжет Брест с российскими Псковом, Великим Новгородом и Сыктывкаром

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители туристического бизнеса Брестской области поучаствуют в веб-марафоне с российскими коллегами из Республики Коми, Псковской и Новгородской областей. Его организаторами с белорусской стороны выступают Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной платы и управление спорта и туризма Брестского облисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брест на связь с Сыктывкаром, Псковом и Великим Новгородом выйдет 5 и 6 августа. Во время онлайн-диалога специалисты обсудят вопросы восстановления индустрии гостеприимства в регионах Беларуси и России. Коллеги обменяются опытом, презентуют новые проекты. Акцент будет сделан на возможности агротуризма, гастрономического, культурно-познавательного, промышленного и медицинского туризма.

"Хотим придать импульс развитию туризма, привлечь новые российские регионы. У них большой интерес к отдыху в Беларуси. Для взаимодействия готовим серию мероприятий. Одним из них является этот веб-марафон. Наши ключевые субъекты туризма смогут представить себя, узнать об особенностях российского турбизнеса и обменяться контактами с партнерами", - рассказали в облисполкоме. В Брестском регионе до пандемии доля россиян в иностранном турпотоке достигала примерно 70% - это около 1 млн посещений в год.

Ситуация в сфере туризма остается непростой, констатируют специалисты. В Брестской области в январе-феврале наблюдался рост экспорта туруслуг (на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) и других показателей. За два месяца регион принял более 15 тыс. безвизовых гостей. С марта по июнь поток зарубежных туристов отсутствовал. С начала июля он начал возобновляться.

"Положительный момент и в том, что повысилась востребованность внутреннего туризма - активного отдыха, загородных средств размещения (они загружены сейчас на 50-80%). Достаточно эффективно работают агроусадьбы. Сейчас белорусы предпочитают краткосрочный отдых, туры выходного дня, - отметили в управлении спорта и туризма. - Проявляет интерес к этой сфере и бизнес. Люди узнают о возможностях открытия агроусадеб, строительства туристических комплексов, организации маршрутов, в том числе сплавов".-0-

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