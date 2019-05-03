Туристическую карту-раскраску создадут в Могилеве

3 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве приступили к реализации проекта "Мапа Maps" по созданию туристической карты-раскраски, сообщили БЕЛТА в Центре городских инициатив.

"Это будет необычная туристическая карта по самым интересным местам города, но не с точки зрения историков, а молодежи и обычных могилевчан, - отметили собеседники. - Благодаря карте можно будет провести гостей по маршруту, который уже придумали и составили авторы проекта, а раскраски помогут в том числе получить различные бонусы на пути".

Карту также будет отличать доступный дизайн. В нее войдут как объекты историко-культурного наследия областного центра, любимые горожанами места отдыха, так и самые популярные пункты общественного питания: рестораны, кафе и кофейни. Издать карту планируют ко Дню города, который будут отмечать 28 июня. Она появится в гостиницах, пунктах общественного питания и магазинах-партнерах проекта. Ее будет легко распечатать и взять с собой на прогулку.

В дальнейшем планируется издание тематических карт с сезонными маршрутами.

Этот проект - один из итогов четвертого сезона школы городских инициатив "Теплица": в течение полугода два раза в месяц ее слушатели учились планировать и реализовывать креативные городские проекты.-0-