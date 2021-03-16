Туризм и IT-сфера: Минск и Бангалор расширят сотрудничество по нескольким направлениям

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Бангалор расширят сотрудничество по нескольким направлениям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур договорился о расширении сотрудничества между Минском и Бангалором. Индийская сторона заинтересована в работе над такими направлениями, как образование, туризм, экономика и создание совместных предприятий, а белорусская - в IT-сфере, бизнесе и промышленности.
Стороны договорились о расширении возможности получения в Беларуси качественного образования по техническим специальностям и информационным технологиям для студентов из Индии.
Неделю Индии могут провести в Минске уже в сентябре. В программу войдет культурная составляющая, фестиваль кино, а также презентация экономического потенциала белорусской столицы.-0-