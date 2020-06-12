Турмаршрут по бывшим штетлам появился в Витебской области

12 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый турмаршрут по бывшим штетлам объединил Глубокский, Докшицкий и Ушачский районы Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Глубокском райисполкоме.

Турмаршрут "Потерянный рай: жизнь и катастрофа белорусских штетлов" разработан Национальным агентством по туризму совместно с райисполкомами. Он включает знакомство с жизнью еврейских местечек, посещение музеев, мемориальных комплексов, захоронений и памятных мест, где ранее располагались объекты, имевшие важную роль в духовной жизни общин.

Презентация маршрута состоится 18 июня. В ознакомительном туре побывают представители посольства Израиля в Беларуси, парламентского корпуса, туристических организаций, департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму и общественных объединений в сфере туризма. Всего ожидается около 30 участников. Затем маршрут будет включен туркомпаниями в список предлагаемых по Беларуси путешествий.

Ярким примером белорусского местечка, существовавшего на пересечении разных культурных, этнических и конфессиональных традиций, является Глубокое. Религиозная жизнь еврейской общины города была сосредоточена вокруг главной синагоги, находившейся на ул.Московской (в 1920-1930-е годы - ул.Варшавская, ранее - ул.Докшицкая). Помимо нее действовали еще несколько молитвенных домов. В 1921 году, например, их насчитывалось девять. В годы Великой Отечественной войны все эти объекты были разрушены. "Вместе с тем существование еврейской общины прочно вписалось в историю и нашло отражение в социально-политической жизни Глубокого. В память о многовековых культурных и религиозных традициях еврейского народа во время посещения города участники промотура на месте синагогального комплекса откроют памятный знак", - отметили в райисполкоме.-0-