Турники, брусья, рукоходы - воркаут-площадка по проекту БМЗ появится в Жлобине

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Партнеры ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" выделили более 31 тыс. евро на реализацию социального проекта в Жлобине - обустройство воркаут-площадки. Такой подарок сотрудничающие с БМЗ компании сделали металлургам в честь празднования 35-летия завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В год 35-летия БМЗ среди важных инициатив заводчан стало обращение к деловым партнерам с просьбой воздержаться от подарков, которые традиционно пополняют экспозицию музея предприятия. "Желающих поздравить металлургов призвали поддержать обустройство воркаут-площадки в Жлобине. Инициаторами ее создания и разработчиками проекта являются сотрудники завода", - отметил Александр Олесик.

На предложение жлобинских металлургов откликнулись 11 компаний-партнеров. Среди них поставщики, представители товаропроводящей сети и потребители. Они перечислили более 31 тыс. евро для обустройства современной воркаут-площадки. "На данные средства будут приобретены специальное покрытие и комплексы различных брусьев, турников, рукоходов и лестниц. Что особенно важно, проект площадки предусматривает установку оборудования и для людей с ограниченной мобильностью", - пояснил пресс-секретарь.

За поддержку социальной инициативы коллектив БМЗ выразил искреннюю благодарность своим партнерам.

В честь 35-летия на предприятии уже реализовали ряд проектов. Например, проведена реконструкция событий первой пионерской плавки, разработан талисман - сказочный персонаж Искрик, выпущена детская книга о производстве, а также издание о людях и истории БМЗ.-0-