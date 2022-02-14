Турнир по боксу в память о заслуженном тренере Анатолии Колчине возвращается в Витебск

14 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Торжественное открытие VIII Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Колчина состоится 15 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный судья соревнований Алексей Шашко.

В этом году турнир возвращается в Витебск: первые два года его проводили в областном центре, а затем перенесли в Оршу, в Ледовую арену. "Большое спасибо Витебскому государственному университету имени П.М.Машерова: вуз предоставил площадку для проведения соревнований, в которых примут участие около 100 спортсменов из семи стран. В этом году география стран-участниц включает Беларусь, Россию, Молдову, Эстонию, Армению, Сербию, Испанию. Наш турнир является подготовительной площадкой к чемпионату Европы по боксу. Он пройдет в городе Пореч (Хорватия) с 11 по 24 марта. На состязаниях в Витебске себя покажет молодежь до 22 лет", - отметил Алексей Шашко.

Выступления спортсменов будут оценивать лучшие судьи Беларуси и иностранные судьи международной категории. Так как турнир занесен в календарь Европейской конфедерации бокса (European Boxig Confederation - EBC), супервайзер EBC Максим Чертыковцев, тренер по боксу из Молдовы, будет следить за проведением соревнований - от соблюдения правил и санитарных норм до натяжения канатов на ринге. Уровень соревнований очень высокий. Турнир уверенно занял свою нишу, и на него обычно стремятся попасть спортсмены западных стран - Польши, Австрии, Латвии. На состав участников в последние годы значительно повлияла пандемия. Для национальной белорусской сборной теперь уже вновь витебский турнир станет контрольным стартом перед чемпионатом в Хорватии.

Организаторы традиционно почтут память заслуженного тренера Беларуси Анатолия Колчина, который взрастил таких звезд белорусского бокса, как серебряный призер Олимпийских игр 2004 года и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Виктор Зуев, а также первый в истории отечественного бокса чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе Сергей Ляхович. Анатолий Колчин 28 лет тренировал ребят на ринге и взрастил двух мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта.-0-