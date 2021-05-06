Турнир по пожарно-спасательному спорту "Кубок Победы" проходит в университете МЧС

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал турнир по пожарно-спасательному спорту "Кубок Победы" на базе Университета гражданской защиты МЧС. Соревнования посвящены 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

На протяжении двух дней сборные университета МЧС и Гродненского областного управления МЧС будут соперничать в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, а также в пожарной эстафете 4х100 м и боевом развертывании. Женская сборная посоревнуется в личном первенстве. Кроме того, на турнире вне конкурса выступит сборная Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту.

Итоги "Кубка Победы" подведут 7 мая в зале Победы музея истории Великой Отечественной войны.

Турнир "Кубок Победы" - это спортивный проект Университета гражданской защиты МЧС. Его цель - патриотическое воспитание обучающихся в вузе, а также развитие пожарно-спасательного спорта в Беларуси. Впервые турнир прошел в 2020 году и был посвящен 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. -0-