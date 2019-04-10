Турнир по робототехнике пройдет на форуме-выставке деловых контактов в Бресте

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый брестский турнир по робототехнике SmartRoboFest пройдет 12 апреля на площадке IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Брестского научно-технологического парка Андрей Сытько.

Фестиваль робототехники включен в основную программу форума-выставки. SmartRoboFest состоится под занавес международного мероприятия и будет проходить в течение всего дня, с 10.00 до 17.00. Уже сформировано около 100 команд из представителей Брестской области и других регионов Беларуси. Предварительные заявки пришли из Украины и России.

Команды сразятся в четырех категориях - в зависимости от сложности задач в LEGO-конструировании и программировании. Возраст участников соревнований колеблется от 6 (для проектов Wedo) до 17 лет (для кегельринга, робосумо, Arduino, RoboRace). Ожидается, что вместе с болельщиками турнир соберет не менее 400 человек.

"Планируем сделать фестиваль традиционным, потому что есть большой интерес у ребят, молодежи. Мы видим, что вообще в мире робототехника, IT-сфера сильно развиваются. Поэтому надеемся, что турнир будет жить, расширяться в масштабах. Этому надо способствовать, и мы будем стараться поддерживать это направление", - сказал Андрей Сытько.

В этот же день в конференц-зоне форума лучшие резиденты технопарка представят свои инновационные проекты.

SmartRoboFest завершит Вторую неделю инноваций, которая в эти дни проходит в Брестском технопарке. В программе недели заявлены различные мероприятия: встречи с резидентами технопарка, открытый диалог на тему "Как улучшить инновационную среду на Брестчине", тематические семинары, мастер-классы и конференции, стартап-школа. Мероприятие адресовано представителям бизнеса, стартаперам, студентам старших курсов и преподавателям экономических специальностей университетов. В роли спикеров выступают успешные предприниматели, руководители предприятий-резидентов НТП, представители власти.-0-