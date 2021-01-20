Турнир "Снежный снайпер" соберет в Новогрудке около 200 юных биатлонистов

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 200 юных биатлонистов соберет в Новогрудке областной этап турнира "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Состязания пройдут 20 и 21 января на базе спортивно-биатлонного комплекса "Селец". Команды представят все районы области. На старт выйдут юноши и девушки четырех возрастных групп: 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006 и 2004 годов рождения. Всего в соревнованиях будут участвовать около 200 юных биатлонистов.

"В Новогрудке создана отличная база для подготовки спортсменов и проведения соревнований. Инфраструктура спортивно-биатлонного комплекса "Селец" постоянно совершенствуется. Сейчас в распоряжении спортсменов современное стрельбище, трасса 1,7 км, на всем протяжении которой есть возможность установки оснежительного оборудования, а также другие необходимые объекты. Кроме того, прорабатывается вопрос удлинения трассы, возведения дополнительных раздевалок и сервисных помещений", - рассказали в управлении спорта и туризма.

В зависимости от возрастной группы посоревнуются участники на дистанциях в 1,8 км, 2,4 км и 3 км с двумя огневыми рубежами, состоятся также эстафетные гонки. Победителей определят в личном и командном зачетах.

По итогам областных соревнований будет сформирована сборная команда региона. После учебно-тренировочного сбора лучшие биатлонисты области представят Гродненщину в республиканском финале.-0-