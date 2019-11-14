Туровский молочный комбинат и федерация футбола построят 12 спортплощадок в 2019 году

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 12 современных футбольных площадок по проекту "Bonfesto - детям" будет введено в эксплуатацию в разных уголках Беларуси по итогам 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Туровском молочном комбинате.

Республиканский социальный проект стартовал в 2018 году. Он объединил ОАО "Туровский молочный комбинат", ассоциацию "Белорусская федерация футбола" и местные органы власти. Программа проекта ориентирована на создание необходимой инфраструктуры европейского уровня для популяризации и развития детского спорта в малых и крупных населенных пунктах. В первый же год удалось обустроить 9 полей по мини-футболу.

С начала нынешней осени открыто 6 площадок в Полоцке, Бешенковичах, Браславе, Барани, Речице и Бресте. На церемонии открытия футбольного поля на базе детско-юношеской спортивной школы №2 Речицкого района присутствовали представители областной администрации, директор Туровского молочного комбината и тренеры начинающих спортсменов.

Площадка размером 20х40 м предназначена для тренировок и матчей по мини-футболу, имеет искусственное покрытие, ворота, ограждение и соответствующую разметку.

Прошла и проба мячом нового объекта. В зажигательном номере мастерство продемонстрировала команда черлидеров, уровень игры показали детские группы и футбольные команды спортивной школы. Товарищеский футбольный матч между командой девочек и мальчиков собрал немало зрителей. В подарок от ТМК его участникам вручили спортивную форму, сувениры и наборы сыров.

Всего в партнерском тандеме проекта планируется построить 78 мини-футбольных полей за 2018-2022 годы.-0-