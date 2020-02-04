4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Туровский молочный комбинат" планирует нарастить производство сыров до 30 тыс.т в 2020 году. Это будет достигнуто за счет роста объемов продаж на всех рынках присутствия, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Объемы производства сыров на ТМК постоянно растут. Если в 2017 году с конвейера сошло 10,5 тыс. т сыров, по итогам 2019-го - почти 22 тыс. т сыров, то в планах на 2020-й произвести и поставить потребителям около 30 тыс. т. "В настоящее время в сутки в среднем выпускаем 75 т сыров", - рассказали на Туровском молочном комбинате.

Открытая в 2018 году 2-я производственная очередь дала новые возможности и помогла расширить потенциал. К примеру, начали выпуск широкого ассортимента мягких сыров в крупной упаковке (ведрах) 2 кг, 5 кг и 11 кг. Это позволяет развивать поставки продукции в сегмент HoReCa (так называемый сегмент гостеприимства, объединяющий кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес). "Такие партии заказывают предприятия и организации фуд-сервиса: пиццерии, бары, рестораны. В новом формате упаковки по 2,6 кг выпускаем полутвердые сыры итальянской категории, но и другие европейские сорта - эдам, гауду, сулугуни. Если есть спрос, мы реагируем. Делаем именно то, что хотят потребители", - рассказали на предприятии.

В 2018 году прирост объемов продаж составил 42%, по итогам 2019-го - 46%, в 2020-м поставлена цель добавить не менее 35%. Это требует грамотных решений по всем ключевым направлениям бизнес-стратегии, уточнили на ТМК.

Приоритетными экспортными направлениями для предприятия остаются емкий российский рынок, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукция поставляется в 16 стран.

ОАО "Туровский молочный комбинат" - современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям. Запуск в эксплуатацию состоялся в 2013 году.-0-