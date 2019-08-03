Турпоход, соревнования и экскурсии ожидают участников военно-патриотического лагеря в Лоеве

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной профильный оздоровительный военно-патриотический лагерь для подростков "Патриот" откроется 5 августа в Лоеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома.

Лагерь с круглосуточным пребыванием соберет 40 подростков от 14 до 17 лет из Лоевского, Хойникского, Речицкого, Брагинского районов. "Это ребята, состоящие на различных видах профилактического учета, требующие повышенного педагогического внимания, признанные находящимися в социально опасном положении", - уточнили в комиссии.

Девятидневная программа пребывания в лагере очень насыщенная и включает несколько блоков: познавательный, соревновательный, обучающий, развлекательный и другие. Так, подростки познакомятся с работой сотрудников пограничной комендатуры "Лоев" войсковой части 1242, ОВД, ГАИ, РОЧС, ОСВОДа. Во время туристического похода воспитанники лагеря пройдут по местам боевой славы в районе форсирования Днепра у деревни Крупейки. Юных туристов обучат, как правильно устанавливать палатку, и определят среди них лучшего рыбака.

Образовательный блок включает не только экскурсии по районным достопримечательностям, но и тренинги, кинолектории, викторины, круглый стол с участием различных специалистов. Физическую подготовку подростки продемонстрируют в соревнованиях по футболу, волейболу, дартсу, настольному теннису, а также в спортландии и различных подвижных играх.

Кроме того, запланированы трудовые десанты, уроки мужества, участие в онлайн-фотомарафоне "Это наше лето".

Организуют лагерь главное управление образования, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, комиссия по делам несовершеннолетних облисполкома, Лоевский райисполком, войсковая часть 1242. Среди основных целей мероприятия - организация полезного и безопасного досуга несовершеннолетних, патриотическое воспитание подростков, обучение их правилам безопасного поведения, профилактика правонарушений.-0-