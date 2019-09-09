Твердые коммунальные отходы будут сжигать на Минской ТЭЦ-4

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Котел по сжиганию мусора будет установлен на Минской ТЭЦ-4. Данный вопрос прорабатывается Министерством энергетики. Об этом в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня" сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, информирует БЕЛТА.

"То, что уже нельзя вторично перерабатывать (а это около 45% отходов), необходимо сжигать. Сейчас работаем с Министерством энергетики по вопросу установки котла для сжигания мусора на ТЭЦ-4. Расчеты показали, что сжигание порядка 200 тыс. т мусора - это экономия примерно 70 млн куб.м газа. Это не только экологический проект. Это, естественно, отопление, горячее водоснабжение", - отметил вице-премьер.

По его словам, до конца года продлится предпроектная проработка вопроса. Готовится проект указа главы государства, в котором будет регулироваться финансирование этого проекта, налогообложение.

Говоря о том, почему подобный проект решено реализовать в первую очередь в столице, Владимир Кухарев пояснил, что для Минска эта проблема наиболее актуальна. В самом городе и Минском районе образуется порядка 1,1 млн т мусора.-0-