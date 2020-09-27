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27 сентября 2020, 10:00

Твое место в байдарке

Когда разные агентства активно предлагают прокатиться на байдарке, даже не выезжая за столичную кольцевую, трудно удержаться от соблазна не взять в руки весло. Что я и сделала. И это в свои почти 50 и без всякой физической подготовки. Рассказываю, что из этой затеи вышло.

Мечты сбываются, если озвучиваешь их нужным людям в подходящее время. В разговоре со своей подругой Светланой Гин из Гомеля как-то обмолвилась, что хотела бы сплавиться по реке. И вот сюрприз – в подарок на день рождения получаю трехдневный тур по Сожу.

Надо заметить, моя подруга в байдарку впервые села очень давно. Свою семейную жизнь она начинала с водного путешествия. Сейчас понимаю, что более романтичного медового месяца не может быть. И недорого, и роскошно. Ночуешь в наилучшем земном отеле, удостоенном многомиллионных звезд. Небесных, конечно. Здесь же проверяется и поговорка "С милым рай и в шалаше". Засыпаешь под стрекот цикад, просыпаешься под пение птиц. Рано утром с кружкой кофе наблюдаешь за рождением нового дня, вечером любуешься, как солнце скрывается за горизонтом. А запах костра, а вкус еды из котелка… Ммм... Рассматриваю фото из того похода и сама себе завидую.

Только в путешествии я оценила, какую подготовку провела Светлана. Педагог, она подошла ко всему основательно. Чтобы мой первый сплав оказался удачным, искала хорошего тренера, способного научить меня управлять байдаркой, подбирала водоем с чудесными берегами, собирала команду, чтобы в ней всем было комфортно. Последнее оказалось проблематично, поэтому мы рискнули оказаться в неизвестной нам компании. И я поняла одну вещь: в походы идут люди особого склада, они смелые и умелые, щедрые и внимательные, ответственные любители природы, а еще с тонким чувством юмора. Самому юному из 17 человек нашей группы было 7 лет, самому опытному – немного больше 70.

Надо сказать, я чувствовала себя в этой поездке первоклассницей, меня все подбадривали, помогали. Их улыбки давали понять: все получится. Светлану Скоблик – командира нашей команды – моей подруге посоветовали как опытного инструктора-туриста. В походы она ходит круглый год, а с весны до осени – почти каждые выходные. Чем больше я ее узнавала, тем больше восхищалась. Светлана хорошо чувствует людей, поэтому быстро нас сплотила, распределила время путешествия так, что мы не уставали, могли в свое удовольствие отдохнуть и веслами погрести, баловала нас вкусными блюдами. А еще она занимается бальными танцами и в театре играет. Ее жизнь наполнена движением, общением, открытием себя и того, что вокруг. Вообще поход – коллективное творческое дело, но его успех во много зависит именно от руководителя.

"Таймень" и до Киева довезет

Для того чтобы лучше понять, что такое лодка-байдарка, хорошо бы ее самому собрать. Кильсон, штевень, шпангоуты, фальшборта, стрингеры – эти новые слова мне сложно было запомнить, но я участвовала в сборке семи байдарок, и от этого мне радостно. Нашей наглядной инструкцией были опытные туристы Дмитрий и Александр Викторович.

Лодка состоит из каркаса и оболочки. Из черенка и двух лопастей создавать весло – дело приятное. Да и носовую и кормовую части каркаса соберет любой. Самое сложное, на мой взгляд, – это стыковка центральной части кильсона и натяжка оболочки, или шкуры, как ее еще называют.

Удивительно, какие же эти лодки компактные. Вмещаются в два небольших мешка. Вес – чуть больше 30 кг.

Мы сплавлялись на байдарке, созданной еще в СССР, – "Таймень". Ее долговечность поражает. Высокий знак качества можно вручить как ее создателям, так и хозяевам. Кое-где в заплатках, зашитая нитками, но надежная. Байдарки к тому же вместительные, могут перевозить большой груз – до 300 кг.

Отдельное искусство – укладка вещей в лодку. Важно, чтобы корма или нос не были перегружены, все равномерно распределялось. Середину, на случай попадания воды, укрывали пленкой. Мы свои вещи тоже защищали от намокания – упаковывали в плотные герметичные (полиэтиленовые) пакеты, но, хочу заметить, они тоже рвались. Подсмотрела у опытного байдарочника Анны двойную защиту: рюкзаки вначале вкладывала в полиэтиленовые мешки, а затем еще в холщовые. Вторые, если и зацепятся за что, не сразу порвутся. Век живи – век смотри, как делают другие, и перенимай опыт!

А грести веслом и управлять байдаркой я училась, сидя в ней. Буквально пять минут демонстрации, как плыть вперед и назад, как поворачивать влево и вправо, как тормозить, и все – в путь! Смотришь на эти отточенные полувековой походной жизнью движения и думаешь: это же так просто. А берешь сам в руки весло – и машешь так, что капли воды заливают и тебя, и капитана позади. И лодка болтается в разные стороны. Вначале было очень сложно. На второй, наверно, день я ловила себя на мысли, что не думаю, как держу весло, опускаю его в воду. Главное – не спешить, все делать плавно. У меня был отличный капитан. Спасибо, Дмитрий! Только благодаря тебе наша лодка набирала скорость, ни разу не опрокинулась, а у меня было время сделать несколько снимков и даже позагорать.

Ты неси меня, река…

Мы начали свой путь в самом Гомеле. Остановка городского транспорта так и называлась: "Сож". А завершили путешествие в деревне Новые Терешковичи Гомельского района. От областного центра по асфальтированной дороге это где-то 30 километров, а по водной – сложно подсчитать. Судя по тому, как местами Сож петляет, то, может быть, больше на десяток километров.

Маленькое отступление: Сож – украшение Гомеля. Благодаря этой реке город не только появился, но и расцвел. Он служил причалом на пути из варяг в греки. Любопытный факт: именно на воды Сожа спустился первый в Беларуси пароход "Николай". Это произошло в 1824 году, и построен он был по заказу графа Николая Румянцева.

Растянулся Сож на 648 км, берет свое начало в России, а впадает в Днепр недалеко от границ Украины. Река спокойная, хотя скорость течения может достигать 5 км/час. Так что если просто лечь на воду и не грести, то ту часть, которая протекает по Беларуси, а это 493 км, можно преодолеть почти за четверо суток. Мы двигались, конечно, быстрее. Но не ставили себе целью проплыть запланированную дистанцию поскорее. Мы получали удовольствие от движения, пейзажей, общения.

С воды река кажется еще шире, берега – выше и асимметричнее, а изгибы – круче. И жизнь на суше открывается с нового ракурса. Проплывали мимо островка, где местные робинзоны оборудовали себе зоны отдыха: шалаши поставили, мебель. Да, райские места. Еще и рыбные. На удочку можно поймать и щуку, и окуня, и сома… Рассказывали, что рыбу раньше загоняли в сети, настолько ее много было. Мужики стояли с неводами, а женщины и дети с берега шумели и гремели, направляя улов в их сторону.

Еще Сож – это место для бердвотчеров. Нам посчастливилось увидеть таких редких птиц, как серая цапля, черный аист, орлан белохвостый. Серые цапли такие любопытные: подпускали нас поближе, затем отлетали, ждали нас у воды или прятались высоко в ивах. Черный аист спокойно ходил у берега, мы даже успели достать свои фотоаппараты и телефоны и сделать несколько снимков. А вот орлана-бело­хвоста запечатлеть на память не удалось. Он кружил высоко. И только его хвост светил своей белизной. Утки вообще живут в соседстве с людьми, хотя однажды мы услышали выстрел – сейчас открыта охота на водоплавающую и болотную дичь. Честно признаюсь, этот оказался страшный для меня звук.

Сокровища Сожа

Маршрут был спланирован так, что буквально через каждый час мы делали остановки. Во время одной из них – на заброшенной турбазе Сож – пошли искать колонию серых цапель. Знающие люди сказали, что они обитают там. Птиц не нашли, но по территории некогда престижной зоны отдыха прошлись. Покинутые разрушающиеся здания вызывали грусть и сожаление: почему бы не сохранить такое красивое место?

Приветствовавшие нас с берега отдыхающие шутя интересовались: не в Киев ли мы путь держим? По Сожу действительно в советские времена можно было из Гомеля до столицы УССР на "Ракете" домчать. И цена путешествия была приемлемая.

На самой реке мы видели несколько судов. Недалеко от Гомеля черпали что-то из глубин – может, песок. Вода кругом становилась грязной, пенилась. В другом месте добывали мореный дуб. Упакованный в пленку, он лежал готовым к перевозке. Из этого дорогущего топляка создают не только эксклюзивную мебель, но и ювелирные украшения. В Минске можно купить обычные сережки из черного дуба за 10 долларов. Мореный ли он, выяснит только специальный анализ.

Дубов же много растет по берегам Сожа. Из наших двух ночлегов оба прошли под этими деревьями.

Сколько сокровищ еще хранится на дне Сожа? Уверена, множество. Ведь нашим белорусским рекам может быть 15 тысяч лет. Так, пять лет назад на обмелевшем Соже археологи обнаружили баржу XIX века. Сохранились истории про гомельских ловцов жемчуга, которые поднимали ракушки со дна Сожа.

Наши же самые ценные находки и приобретения за время сплава – новые ощущения и переживания. Да еще с погодой повезло. Солнышко баловало, водичка была теплая и прозрачная – мы смогли искупаться.

И да, ценник. Если столичные конторы предлагают сплав по минской Свислочи от 20 рублей, однодневные походы - от 50, трехдневные - от 150, то наше путешествие с вечера пятницы по обед воскресенья обошлось каждому по 60 рублей. И в эту стоимость вошли: прокат байдарки, проезд на микроавтобусе с конечного пункта маршрута в Гомель и питание. О походном меню следует сказать отдельно. Блюда не повторялись. Шашлык, макароны по-флотски, гречневая каша, овсянка с изюмом и сгущенкой… А утренний кофеек из турок- котелков! В байдарки с собой мы еще получили сухой паек из сушек и конфет. Во время 15-минутных остановок попивали чай-кофе и хрустели яблоками.

По материалам газеты "7 Дней"

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