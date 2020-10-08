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08 октября 2020, 17:45

Творческая душа пинского Полесье

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Как в воду глядели
Путь зерна

Десятки тысяч единиц ежемесячно выпускаемой продукции и более 50 новых моделей джемперов, жакетов, свитеров и костюмов различных стилевых решений и расцветок – это ОАО "Полесье". Пинский трикотаж выбирают не только белорусы, но и жители многих зарубежных стран. В чем секрет популярности, узнали на предприятии.

Из пряжи нить не выкинешь

История пинского "Полесья" началась в 1965 году с возведения производственных корпусов предприятия. В течение нескольких лет в эксплуатацию были введены три фабрики с законченным технологическим циклом: верхнего трикотажа, объемной пряжи и камвольное производство.

Сегодня, как и 52 года назад, ОАО "Полесье" по праву является крупнейшим современным предприятием по выпуску верхней трикотажной одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи на территории Беларуси и стран СНГ. Производственные мощности пинского производителя представлены оборудованием английских, итальянских, немецких и японских фирм.

– Наши технические возможности позволяют выпускать более 80 видов пряжи различных смесовых составов и различной толщины в 1,2,3 сложения. Технология собственного крашения позволяет производить полиакрилонитрильную и полушерстяную пряжи широкой цветовой гаммы, пряжу меланжевую и пряжу мулине. Значительно расширен ассортимент комбинированных пряж с использованием хлопчатобумажной, полиэфирной, полиэфирно-вискозной пряжи и химических нитей (полиэфирных, микрофиламентных, профилированных металлизированных нитей и других). Отработана технология производства льнонитроновой пряжи, в том числе объемной с вложением котонизированного льняного волокна от 10 до 50%, – рассказывает генеральный директор ОАО "Полесье" Виктор Войтович. – Ежемесячно выпускаем около 300 тонн пряжи, из которой порядка 90% уходит на экспорт в Россию и другие страны СНГ. Активно проводим модернизацию, закупаем новое оборудование. Так, в 2018 году была приобретена современная линия по производству фантазийных трикотажных пряж для ручного и машинного вязания.

Фантазийные пряжи отличаются оригинальной дизайнерской фактурой, позволяющей создавать уникальные вещи. Разнообразные эффекты – узелковость, извилистость, петлистость, наличие меланжевых эффектов за счет вкраплений из нитей другого цвета или оттенка, спиральность – все это придает пряже неповторимость.

В 2020 году приобретено и установлено новейшее оборудование на 4 млн. евро. В рамках реализуемого инновационного проекта продолжаются работы по дальнейшему переоснащению производства.

К выпуску детской одежды у предприятия особые требования. Так, для изготовления школьной формы используются исключительно натуральные виды тканей и пряжа.

Стильно, модно, гениально!

Джемперы, свитера, жакеты, костюмы, платья, брюки и легинсы из Пинска давно нашли своих покупателей – истинных ценителей качественной и красивой одежды. Использование пряжи собственного производства с содержанием натуральных волокон, применение современной фурнитуры, отделка вышивкой и печатью позволяют выпускать в месяц более 120 моделей трикотажных изделий на любой вкус! Ежегодно до потребителей доходит почти миллион изделий пинских мастеров.

При создании той или иной коллекции большое внимание "Полесье" уделяет веяниям современной моды. Например, скандинавский стиль одежды сегодня знаком многим. Кто еще не слышал о новой коллекции для всей семьи "Скандинавский миф"? Наверное, таких модников и модниц, по крайней мере в Беларуси, не осталось! Вязаные свитера, джемперы, платья, пальто, шапки и шарфы со снежинками, ромбиками, оленями раскупают в считаные дни.

По итогам конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь – 2019" в номинации "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" коллекция "Скандинавский миф" стала победителем, получив специальную награду "Лучший в регионе".

Поразмышлять о будущем вас заставит молодежная коллекция Сybernetics (кибернетика), где сочетаются рисунки микросхемы с анатомией грудной клетки человека, переплетаются натуральные и химические волокна, становясь символом слияния органического и природного с высокими технологиями будущего.

Модная миссия коллекции "Венеция" – блистать – в самом прямом смысле этого слова всегда и везде, вне зависимости от времени суток и повода. Гладкие переплетения и узоры из пряжи с мерцающим блеском создают интересные оптические, цветовые эффекты и делают ваш образ невероятным.

Свой конус

Параллельно с разработкой новых коллекций пинчане реализовали один немаловажный инновационный проект, установив автоматическую линию по производству бумажных конусов.

– Если раньше закупали конусы для намотки пряжи за рубежом, то сегодня мы изготавливаем их сами для собственных нужд. Кроме того, изучаем спрос на конусы не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами – ищем рынки сбыта, – отмечает Виктор Войтович. – Надо сказать, в Республике Беларусь сегодня ОАО "Полесье" – единственное предприятие, которое запустило производство конусов.

На новом оборудовании отработана технология производства конусов. Сырьем для их производства служит отечественный картон, обладающий необходимыми для технологического процесса показателями плотности и влаговпитываемости.

Марина МАНУЙЛИК, 7 Дней

Фото Оксаны МАНЧУК

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