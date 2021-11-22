Творческая стажировка белорусских диаспор пройдет в Могилеве

22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 23 ноября пройдет творческая стажировка представителей белорусских диаспор и общественных организаций зарубежья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

"Участниками творческой стажировки станут представители белорусских диаспор и общественных организаций, учреждений, занимающихся популяризацией белорусской культуры в странах зарубежья. В Могилев приедут гости из Италии, Казахстана, Латвии, России, Узбекистана, Украины и Эстонии", - рассказали в учреждении культуры.

Программа мероприятий начнется в 11.00. В холле учреждения развернется театрализованная презентационная площадка "Кола святаў і абрадаў народнага каляндара". Здесь Могилевский, Краснопольский, Чериковский и Горецкий районы представят в театрализованной форме праздники и обряды народного календаря зимнего, весеннего, летнего и осеннего циклов. Также будет организована выставка "З крыніц народных" - рушников Могилевского Поднепровья и реконструированных народных костюмов традиционных строев Могилевщины. Гостям представят концертную программу белорусской народной музыки.

"Во время стажировки пройдет круглый стол, где участники смогут познакомиться с культурным потенциалом Могилевской области, обсудят вопросы перспектив сотрудничества, поделятся опытом работы. Здесь же состоится презентация выставки издательской продукции Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы", - рассказали организаторы.

После этого состоится цикл различных мастер-классов. Во второй половине дня участники творческой стажировки посетят Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р. Романова, мемориальный комплекс "Буйничское поле" и совершат экскурсию по Могилеву.-0-