Творческие, спортивные и кулинарные баталии ожидают претендентов на звание "Властелин села" в Могилевской области

7 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Областной этап семейного сельскохозяйственного конкурса "Властелин села" пройдет 8 августа в Круглом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

Творческие, спортивные и кулинарные баталии среди 10 молодых семей региона (победителей районных этапов) развернутся в парке культуры и отдыха.

"Властелин села" традиционно откроется визитными карточками участников "Вітаем па-беларуску". Им предстоит рассказать об одном из дней своей семьи, традициях, хобби, отдыхе.

В испытаниях на скорость и умения акцент сделают на сохранении традиций белорусской деревни. Здесь будет важно обладать определенным набором навыков, уметь работать слаженно и понимать друг друга с полуслова. Молодые семьи продемонстрируют, как умеют пилить, колоть и складировать дрова в конкурсе "Па дровы", запрягать лошадь в состязании "Сіўка-Бурка". Запланировано проведение шуточной сельской спортивной эстафеты на ловкость. Супруги по очереди будут выполнять разные задания. Так, маме предстоит наполнить бочку водой с помощью коромысла и забить молотком 3 гвоздя в чурку, а папе - показать фигурное мастерство вождения садовой тачки и запеленать куклу. Жюри также оценит выставку достижений конкурсантов в семейном хозяйстве, работе, учебе.

Конкурсанты в качестве домашнего задания должны были подготовить видеоролики о своих сельскохозяйственных подворьях, лучшее из которых определят в интернет-голосовании.

"Проект "Властелин села" поднимает престиж сельскохозяйственных профессий, укрепляет семейные традиции и популяризирует белорусские историко-культурные ценности, - отметили в областном комитете. - Все семьи-участницы, приехавшие бороться за почетный титул, в полной мере ощутят дух конкурсных приключений, пообщаются и заведут новые знакомства. Финалисты получат памятные подарки, а самая радушная и слаженная команда представит Могилевскую область на республиканском этапе конкурса".

Организатором мероприятия выступает Могилевский областной комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома и Круглянского райисполкома.-0-