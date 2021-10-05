Творческий челлендж "Говорите мамам нежные слова" стартовал в Гомеле

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня матери Сеть публичных библиотек города Гомеля запустила челлендж в социальных сетях "Говорите мамам нежные слова", сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

"В середине осени, 14 октября, в Беларуси отмечают День матери. Наши мамы дарят нам свою любовь и заботу, понимание и ласку, согревают своим теплом. И в праздничный день мы предлагаем сказать слова благодарности им", - отметили в сети публичных библиотек.

Участникам челленджа, который продлится по 14 октября, предлагают три варианта искренних признаний самым близким и родным. Первый - видеопоздравление длительностью до одной минуты. Второе - фотоснимок с мамой или другая картинка, дополненная теплым поздравлением. Можно сделать и открытку для родного человека своими руками с душевными словами благодарности.

"Свои работы нужно затем опубликовать в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, "Одноклассники" или на YouTube с хештегами #словадлямамы и #герценка. И не забыть отметить наш аккаунт @gercenka.gomel. Самые интересные поздравления в День матери мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях", - уточнили в госучреждении.-0-