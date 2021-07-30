Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 30 июля 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:00 Правоохранители Гродненской области обнаружили мини-заводы по производству самогона Происшествия
21:45 ФОТОФАКТ: Редактор Свислочской газеты Елена Худик помогает отцу на уборке урожая Регионы
21:37 В Берлине в результате стрельбы на парковке пострадали четыре человека В мире
21:19 На границе Перу и Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2 В мире
21:03 Творческий конкурс "Добрая дорога в сказку" запускает ГАИ Гомельской области Регионы
20:40 В театры на Бродвее пустят только вакцинированных от COVID-19 зрителей В мире
20:11 Целуют штангу и говорят с клюшками. Каким суевериям подвержены спортсмены Ссылки на БелТА Плюс
20:09 Юрий Пунтус покинул пост главного тренера "Торпедо-БелАЗа" Спорт
20:01 Еще 7 Telegram-каналов признаны экстремистскими Происшествия
19:51 Футболистки Австралии, Швеции, США и Канады вышли в 1/2 финала ОИ Спорт
19:49 В Гомельской области мошенники представляются работниками энергоснабжающей организации Регионы
19:35 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа Экономика
19:21 В Витебске фармкомпания оштрафована почти на Br32,2 млн за превышение предельных оптовых надбавок Регионы
19:12 Лукашенко наградил орденом Матери 153 белоруски Президент
19:06 ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий" Регионы
19:00 ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от штамма дельта В мире
18:35 Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на БелАЭС Экономика
18:29 Двоих участников радикального Telegram-чата задержали за хранение наркотиков и сбыт холодного оружия Происшествия
18:26 В СНГ разрабатывается проект Заявления глав государств о развитии сотрудничества в сфере миграции Экономика
18:21 Лукашенко рассказал подробности об отъезде Тихановской в Литву Президент
18:21 ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса В мире
18:12 Уставный фонд Банка развития увеличен на Br186,2 млн Экономика
18:09 В Беларуси разрабатывается проект указа о противодействии мошенничеству в банковском секторе Экономика
18:08 Зампредседателя ГПК проведет 31 июля прямую телефонную линию Общество
18:04 В Крупском районе в реке утонул мужчина Происшествия
18:02 Финансовому сектору Беларуси удается противостоять внешним и внутренним шокам - Нацбанк Экономика
17:59 РЕПОРТАЖ: Царь-дуб, "кожушок" и хлебосольная деревня - едем душевно отдыхать в Малоритский район Регионы
17:54 Лукашенко высказался о скрытых мотивах "печенек от Байдена" Президент
17:47 В Беларуси согласовано повышение цен на маргарин Экономика
17:46 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сибирь" в домашнем спарринге Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
30 июля 2021, 21:03

Творческий конкурс "Добрая дорога в сказку" запускает ГАИ Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области объявляет старт творческого конкурса "Добрая дорога в сказку" по правилам дорожного движения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Юные участники дорожного движения смогут примерить амплуа писателя и сочинить собственную сказку. "Важно, чтобы в этом произведении четко отражалась тематика дорожной безопасности, правильного поведения на дороге и вблизи нее и в целом соблюдение всех требований правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей и велосипедистов", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

"Добрая дорога в сказку" продлится со 2 по 31 августа. Полет фантазии юных авторов организаторы конкурса не ограничивают. Единственное условие - сочинение не должно превышать двух страниц формата А4. Также необходимо обязательно указать контактные данные сказочников: фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон и учреждение образования.

Для участия в конкурсе необходимо до 31 августа 2021 года прислать работы по адресу: 246000, г. Гомель, ул. Федюнинского, 9 с пометкой "Для отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома - конкурс сказок" или на электронную почту областной ГАИ.

Творческий старт объявлен в рамках региональной структурной программы "Безопасность детей". Его цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды соблюдения ПДД подрастающим поколением.

Победители получат дипломы и подарки от областной Госавтоинспекции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ Гомельская область
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Редактор Свислочской газеты Елена Худик помогает отцу на уборке урожая
Сервисно-расчетный центр РУП "Гомельэнерго". Фото из архива В Гомельской области мошенники представляются работниками энергоснабжающей организации
Фото из архива В Витебске фармкомпания оштрафована почти на Br32,2 млн за превышение предельных оптовых надбавок
Молодая семья Евгений и Елена Теребовец ФОТОФАКТ: Ключи от квартир вручили семьям калийщиков Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
РЕПОРТАЖ: Царь-дуб, "кожушок" и хлебосольная деревня - едем душевно отдыхать в Малоритский район
Лего-центр, интерактивная песочница и бассейн - детский сад на 240 мест открыли в Петрикове
Главное
Александр Лукашенко Шесть тактических направлений - Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество
Лукашенко: главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат
Лукашенко о проекте новой Конституции: "Это концепт будущего Беларуси"
Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются
Топ-новости
Лукашенко рассказал подробности об отъезде Тихановской в Литву
Лукашенко высказался о скрытых мотивах "печенек от Байдена"
Лукашенко: необходимо ускориться с уборкой урожая
Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на БелАЭС
Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО - Лукашенко
Финансовому сектору Беларуси удается противостоять внешним и внутренним шокам - Нацбанк
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа
Дисциплина, собранность, работа в правовом поле - Лукашенко ориентировал чиновников на эффективную работу
Белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая квалифицировалась в финал Олимпиады
В СНГ разрабатывается проект Заявления глав государств о развитии сотрудничества в сфере миграции
Перцов: свобода слова и СМИ в Беларуси не будет нарушена
Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель
Представители диаспор: межкультурный диалог - основа формирования важных для общества ценностей
До +31°С жары ожидается по югу Беларуси 31 июля
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков вышел в финал Игр в прыжках в высоту
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.