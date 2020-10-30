Творческий конкурс к 90-летию Владимира Короткевича проходит в Могилеве

30 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс детского и юношеского творчества "На пачатку дарог", посвященный 90-летию Владимира Короткевича, проходит в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Участниками конкурса могут быть дети и молодые люди в возрасте от 6 лет до 31 года включительно. Форма проведения конкурса - дистанционная. Он продлится до 28 ноября, в этот же день запланировано награждение победителей.

Одна из номинаций соберет авторов-поэтов. "В этой номинации конкурсанты должны представить произведения собственного сочинения. Тематика стихов - гражданско-патриотическая, философская, пейзажная. Также можно посвятить свои сочинения жизни и творчеству Владимира Короткевича. Работы принимаются как на русском, так и на белорусском языках", - отметили организаторы.

В номинации "Художественное слово" можно выступать не только индивидуально, но и коллективно. "Здесь нужно представить видеозапись с исполнением произведений Короткевича разных жанров: отрывки из романов, стихов или других произведений знаменитого автора на белорусском языке. Длительность ролика - до 5-7 минут", - отметили в горисполкоме.

Участвующие в номинации "Театральная постановка" должны представить на суд жюри видеозапись инсценировки какого-либо произведения Владимира Короткевича. Продолжительность видеозаписи - до 10 минут.

Кроме этого, можно поучаствовать в номинации "Видео". "Регламентом допускается музыкальное сопровождение ролика. Продолжительность - до 5 минут. Главное условие - видеоработа должна быть посвящена жизни и творческому пути белорусского поэта и писателя", - отметили организаторы.

Участники конкурса во всех номинациях будут разделены по возрастным категориям. Заявки на участие можно подать до 20 ноября на электронный адрес ГУДО "Центр творчества "Эверест" г.Могилева" ddut-everest@tut.by с пометкой "На пачатку дарог". Телефон для справок: 8 (0222) 77-60-93.

Организаторами конкурса выступили ГУДО "Центр творчества "Эверест" г.Могилева", Могилевское областное отделение Союза писателей Беларуси и Могилевский горисполком.-0-