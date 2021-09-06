6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тыква из Гомельского района заняла второе место на всероссийском агробатле, сообщили БЕЛТА в фермерском хозяйстве.

Битва аграриев состоялась 5 сентября в Ставропольском крае (Россия). Единственный участник от Беларуси - хозяин фермерского хозяйства "Бахча-Гринько" в Гомельском районе Игорь Гринько.

На батл Игорь представил тыкву с пышными формами, которую вырастил на своей плантации. Этой культурой занялся впервые в этом году. Посвятил этому делу много сил и времени. "Ко всему, чем занимаюсь, отношусь с душой. Иначе не будет результата. Поэтому момент контрольного взвешивания тыквы на конкурсе был очень волнительный", - признается фермер. Окончательную цифру на весах до последнего не знал и сам фермер. Чтобы поднять тыкву с пышными формами на борт микроавтобуса, пришлось привлекать погрузчик. И до конкурсной площадки овощ преодолел более 1,7 тыс. км.

В категории "Самая большая тыква" победила тыква в 544 кг Максима Величко из Краснодарского края. Белорусская пышечка завесила на конкурсное серебро. Ее 422 кг подняли Игоря Гринько на вторую ступень агробатла. Тройку лидеров закрыл Армен Кулахсзян из Краснодарского края. Конкурсантка от его хозяйства выросла в 294 кг.

Программа агробатла была очень насыщенная. Фермеры сражались не только своими аграрными достижениями. Пришлось проявить ловкость, сноровку и смекалку. Также на конкурсе выбирали самый большой и самый сладкий арбузы.

Тыквы и арбузы-чемпионы остались в агротуристическом парке "Пономарево", на базе которого проходил батл. Увидеть гигантов можно до конца сентября.-0-