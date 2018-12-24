Тысячи людей отправились в новогоднее путешествие "Навстречу чудесам" в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Навстречу чудесам" в Минске вышли тысячи людей - новогодний парад от площади Независимости до площади Октябрьской сопровождали толпы зрителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Магия началась еще при дневном свете, когда на площади Независимости объявились персонажи любимых многими детьми и даже взрослыми книг о Гарри Поттере. Но, погружаясь в мир волшебства заграничного, зрители то и дело поглядывали на собравшуюся на старте парада колонну с нашими, родными, персонажами.

Впереди ее в сопровождении свиты всадников-шляхтичей и рыцарей, а также гигантских белых медведей возвышалось плато на колесах, где верхом на снежной туче готовился командовать парадом Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Нынче этот добрый волшебник припас для минчан не просто мешок подарков, а целые грузовики. На одном был водружен огромный торт, а на другом для сладкоежек припасено 300 порций мороженого. "Будем раздавать всем за стихи - на финише шествия", - объяснили охранники-снеговики.

А когда дневной свет сменили огни праздничной иллюминации и после волшебных слов засияла огнями новогодняя елка, залп серебряного салюта-конфетти дал старт параду "Навстречу чудесам". Более тысячи людей на пару часов перевоплотились в сказочных персонажей: стали Дедами Морозами, Снегурочками, волшебными и лесными зверюшками всех мастей работники предприятий районов столицы. А вдоль проспекта их приветствовали главным паролем праздника - "С новым годом!" - махали и, конечно, снимали на камеры телефонов множество людей.

"Отправим нашему папе, он сейчас болеет, но просил поделиться с ним праздником", - рассказал семилетний Паша, который пришел на парад со своей мамой и младшей сестренкой.

"А мы вообще первый раз смотрим шествие, хотя и живем в Минске, - призналась молодая женщина Ольга. - От праздника ждем волшебства и исполнения желаний. Но самое заветное - чтобы все были здоровы". А ее малышка-дочка Злата на вопрос, что же она загадала, смело ответила - говорящую собачку. Что ж, если так озвучивать заветные желания, наверняка какой-то уже вполне реальный волшебник их исполнит.

Заветное желание студента из Пекина Юань Чжэ исполнится, но только на китайский Новый год, когда он собирается приехать на родину. Хотя в Минске молодому человеку нравится, и праздник его тоже заворожил, особенно огни и музыка. "Вот только холодно тут очень", - добавил парень.

Некоторые, чтобы не мерзнуть, бежали наперегонки с парадом: школьники-друзья Никита, Саша и Андрей останавливались лишь на минутку - сделать фото и прокричать еще раз поздравление с праздником, собрать горсть снега и устроить белый пушистый салют. Для ребят одно из чудес этого праздника - новогодний снег, которым не так уж часто балует столица в это время.

В толпе у проспекта прямо перед головой колонны остановились студентки Вика и две Лизы. "Мы из Витебска, впервые такое видим. Даже не знали, что сегодня праздник. Так много людей! Это настоящий подарок - сначала здесь отметить, а на сам Новый год поехать в Витебск. Потому что праздновать надо с семьей", - считают девушки.

С этим согласилась и пенсионерка Вера Ивановна. "Знаете, а ведь самое удивительное в том, что этот зимний праздник самый теплый из всех. Только Новый год так объединяет людей - верой в чудеса, верой друг в друга. Посмотрите, сколько людей, все улыбаются. Мы сами - каждый и все вместе - чудо", - уверена женщина.

Есть, и правда, какая-то магия в Новом году, которая возвращает взрослых в их чистые детские мечты. Наверняка, происходит это не без помощи феи Фантазии, знакомством с которой началось представление "Новогодняя планета чудес" на Октябрьской площади. Эта волшебница сопровождает нас днем, помогая создавать и творить прекрасное. А ночью она нашептывает удивительные истории, которые превращаются в фантастические цветные сны. И они помогают нам вырастать, сохраняя внутри себя волшебство.-0-

Фото Максима Гучека