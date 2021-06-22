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22 июня 2021, 03:31

Тысячи людей пришли на рассвете в Брестскую крепость на митинг-реквием

Во время митинг-реквиема. Фото из архива
Во время митинг-реквиема. Фото из архива

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в эти минуты проходит митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Митинг-реквием на площади Церемониалов по традиции начался в половине четвертого утра - за полчаса до того момента, как 22 июня 1941 года предрассветную тишину над городом разорвал грохот снарядов. Пограничники первыми приняли на себя огонь противника и стояли насмерть. В память о погибших в первые дни войны, об их беспримерном мужестве на воды Западного Буга были спущены венки с зажженными от Вечного огня свечами.

Вот уже много лет Брест в эту ночь не спит. Горожане считают своим долгом встретить рассвет в крепости, чтобы почтить память тех, кто 80 лет назад не раздумывая встал на защиту Отечества. Вместе с брестчанами сюда пришли многочисленные гости. Более сорока делегаций прибыли накануне в пограничный город. Это представители органов госуправления Беларуси, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, общественных движений и организаций из России, Франции, Германии, Сербии, участники патриотических акций, духовенство во главе с предстоятелем БПЦ, митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

В честь величия подвига погибших воинов юные участники церемонии выпустили в небо белые шары. А военнослужащие Брестского гарнизона возложили цветочные гирлянды к некрополю. Под плитами мемориала покоятся 1038 защитников крепости. Увековечено 277 имен, в их числе представители 21-й нации и народности бывшего Советского Союза.

/Будет дополнено/.-0-

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