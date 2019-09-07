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07 сентября 2019, 17:04

Тысячи людей собрались понаблюдать за международным карнавалом в Бресте

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7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте тысячи горожан и гостей собрались сегодня на центральных улицах областного центра, чтобы понаблюдать за международным карнавалом, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые карнавал в Бресте провели в 2015 году, а в праздник тысячелетия он поразил зрителей своими масштабами. Шествие стартовало из трех точек, прошло по проспекту Машерова и улице Ленина. В нем приняли участие более 3 тыс. человек - талантливых горожан и гостей, творческих коллективов, исторических клубов. В частности, в колонне прошли оркестры из Бреста, Барановичей, Пинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Нур-Султана. Креативно заявили о себе местные предприятия, сделав тематические декорации на передвижных платформах, легковых автомобилях, мотоциклах. Всего было задействовано более 40 транспортных средств.

Красочное шоу продлилось около двух часов. За это время в театрализованной форме участники костюмированного карнавала постарались отразить многовековую историю Бреста и его современную жизнь. Показали, чем славится город над Бугом. По ходу движения они делали небольшие остановки, развлекая зрителей.

Финишировало шествие на центральной площади. Символично, что венчал процессию огромный торт высотой более четырех метров. Под известную композицию брестчане и гости радостно поздравили любимый город с днем рождения. Не обошлось и без подарков. СЗАО "БЕЛДЖИ" и ООО "Белавтономия" преподнесли Бресту легковой автомобиль, который будет передан на баланс центральной поликлиники.

"Подготовка к карнавалу заняла более полугода. Все вместе постарались сделать его красивым и грандиозным. Каждое из предприятий тщательно продумывало свои композиции, чтобы сделать сюрприз для города. Надеюсь, у нас получилось удивить не только Брест, но и всю Беларусь", - сказал художественный руководитель международного карнавала Игорь Горбиков.

Продолжил карнавал концерт творческих коллективов Бреста и других регионов Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина и Вадима Якубёнка

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