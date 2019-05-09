Тысячи могилевчан в День Победы вышли поприветствовать ветеранов

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Шествие-парад и митинг, посвященный Дню Победы, прошли сегодня в Могилеве. В них приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, представителей трудовых коллективов, молодежи и общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

Тысячи горожан сегодня по традиции вышли на улицы, чтобы поприветствовать тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны, а также отдать дань памяти тем, кто погиб за мирное будущее Беларуси. Многие могилевчане присоединились к масштабной акции "Беларусь помнит!".

"9 мая 1945 года - одна из самых светлых и торжественных дат для нашего народа и всего человечества, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Подтверждение тому - десятки тысяч людей, которые каждый год в этот день приходят сюда, к Вечному огню, на площадь Славы, отдать дань уважения героям. Народная память навсегда сохранит подвиг и беспримерный героизм наших отцов и дедов. Они сумели защитить свой дом, свой народ, свою страну и все человечество от фашизма".

Во время митинга

В годы войны на территории области развернулось широкое партизанское движение и подпольная борьба с оккупантами. Более сотни отрядов народных мстителей и подпольных групп приближали долгожданный день освобождения. Одной из самых крупных в годы войны стала Кличевская партизанская зона. 120 тыс. мирных жителей были спасены от зверств оккупантов и угона в фашистское рабство. Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны вписаны имена 114 земляков, партизан и подпольщиков, солдат и офицеров. За мужество и героизм они удостоились высокого звания - Героя Советского Союза. Защищая Отечество, здесь сложили голову 327 тыс. красноармейцев. Большинство из них, к сожалению, по-прежнему остаются безымянными.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и Михаил Титов

"В этот праздничный день самые теплые слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам. Вы, дорогие ветераны, показали всему миру, насколько могучими могут быть воля и дух народа, объединенного святой целью", - сказал Леонид Заяц.

Обращаясь к молодежи, губернатор отметил, что именно молодые люди должны трепетно хранить память о великом подвиге предков, передавать своим детям и внукам историческую правду о той страшной войне. "Долг нынешнего поколения - быть достойным своих отцов, дедов и прадедов. Пусть их подвиг вдохновляет нас на новые трудовые свершения ради процветания родной земли", - пожелал Леонид Заяц.

К Вечному огню были возложены венки и цветы. Память о погибших воинах почтили минутой молчания. Затем праздничные мероприятия по случаю Дня Победы продолжились на открытых площадках областного центра. Финалом торжеств по традиции в 23.00 станет праздничный салют на набережной Днепра.-0-

Фото Олега Фойницкого