Тысячи спасенных жизней: Гомельский госпиталь инвалидов Отечественной войны отмечает 80-летие

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония по случаю 80-летия Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны собрала сегодня в учреждении коллектив госпиталя, представителей власти, общественных объединений, партнеров, коллег, передает корреспондент БЕЛТА.

Коллективу адресовано множество теплых, искренних поздравлений.

Приветственный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал на торжественной церемонии заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. "От всей души поздравляю с 80-летием учреждения, которое было создано в первые дни Великой Отечественной войны как эвакогоспиталь. Бесценным вкладом в Победу стали тысячи спасенных его сотрудниками жизней бойцов и командиров Красной армии", - говорится в поздравлении.

В приветствии отмечено, что сегодня госпиталь - это современный, хорошо оснащенный, многопрофильный лечебно-диагностический центр: "За десятилетия накоплены огромный опыт и знания, которые эффективно используются для оказания помощи и ветеранам войны, и другим гражданам, прежде всего людям преклонного возраста. Меняются методы диагностики и лечения, техника и оборудование, но неизменными остаются ваши мастерство, ответственность, отзывчивость и преданность профессии".

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